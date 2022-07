Thor: Love and Thunder, imagini unice din culise: Chris Hemsworth și Taika Waititi îți prezintă platourile de filmare

Chris Hemsworth și Taika Waititi găzduiesc un tur al Noului Asgard, într-un nou videoclip de culise, înainte de lansarea oficială a filmului Thor: Love and Thunder.

Hemsworth reia rolul zeului nordic al tunetului, reimaginat de Marvel, în producția semnată de Waititi, ca o continuare directă a Thor: Ragnarok. Love and Thunder îi mai are în distribuție pe Natalie Portman, Tessa Thompson, Russell Crowe și Christian Bale.

New Asgard este una dintre locațiile cele mai cunoscute pentru desfășurarea acțiuni din MCU. Cunoscut inițial ca Tønsberg, în Faza 1, ales în filme precum Thor și Captain America: The First Avenger, acesta a devenit locul unde l-am văzut pentru ultima dată pe Odin (Sir Anthony Hopkins), în Thor: Ragnarok, după ce și-a luat rămas bun de la Thor și Loki (Tom Hiddleston).

După ce asgardienii refugiați au supraviețuit atacului lui Thanos (Josh Brolin), în Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame a mers pe ideea că noii rezidenți au ajutat la dezvoltarea unei noi comunități, Valkyrie devenind conducătorul suprem. Cum New Asgard a devenit o locație turistică în toată regula, într-un videoclip recent (pe care îl poți urmări aici), Hemsworth și Waititi le-au oferit fanilor câteva imagini esențiale de pe platourile de filmare.

Chris Hemsworth și Taika Waititi au scufundat în haos platourile de filmare ale Thor: Love and Thunder

În acest videoclip, creat de ET Online, Hemsworth și Waititi fac un tur al platoului New Asgard, în timpul producției Love and Thunder. Waititi a subliniat, de asemenea, unele dintre locurile turistice din universul lui New Asgard, cum ar fi un magazin de înghețată bazat pe Thanos, numit „Infinity Conez” și plimbările cu barca Asgardian Tours, provocând, în același timp, mult haos pe platourile de filmare.

În cazul în care abia aștepți să vezi Thor: Love and Thunder, află că nu mai ai mult de așteptat. Pelicula se lansează oficial în cinematografe în data de 8 iulie.