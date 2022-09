The Whale face istorie la Festivalul de Film de la Veneția: actorul Brendan Fraser, în lacrimi

La Festivalul de Film de la Veneția, filmul The Whale, al lui Darren Aronofsky, a fost aplaudat timp de de șapte minute în Sala Grande, duminică seara. Starul Brendan Fraser a fost vizibil emoționat când a fost îmbrățișat de regizor, în timp ce aplauzele prelungite au răsunat în toată sala.

Drama psihologică a fost lansată în premieră în cadrul festivalului și s-a bucurat de succes masiv, Fraser primind, la rândul său, laude.

El joacă rolul lui Charlie, un profesor de engleză singuratic, care se luptă cu obezitatea severă și încearcă să reia legătura cu fiica sa adolescentă pentru a se împăca cu aceasta.

Aronofsky regizează un scenariu scris de Samuel D Hunter. În film, îi mai putem vedea pe Hong Chau, Sadie Sink, Ty Simpkins și Samantha Morton.

The Whale, un film cu adevărat special pentru Brendan Fraser

Despre rolul pe care îl joacă în film, Brendan Fraser a spus, la Festivalul de Film de la Veneția, că a fost „cea mai mare provocare” a carierei sale și a adăugat că personajul său „este cel mai curajos om pe care l-am jucat vreodată, deoarece superputerea lui este să caute binele în alții și să scoată asta la iveală din ei. În paralel, el se află într-o călătorie de mântuire”.

În ultima perioadă, cariera lui Fraser a înregistrat suișuri și coborâșuri, fiind remarcat, în trecut, pentru The Mummy sau George of the Jungle, ca mai apoi să se retragă de la Hollywood.

Ulterior, el a reveni pe micile ecrane în seriale precum The Affair, dar și în câteva filme, inclusiv Killers of the Flower Moon.

Despre cariera sa, el a spus: „Arătam diferit în acele zile. Călătoria mea până unde sunt acum a fost marcată de explorarea cât mai multor personaje. Aștept cu nerăbdare să văd cum acest film va lăsa o impresie profundă asupra tuturor, la fel cum mi-a lăsat și mie”.

La rândul lui, Aronofsky și-a câștigat un nume cu The Fountain, din 2006, și a continuat cu The Wrestler (2008) și Black Swan (2010).

The Whale se va lansa oficial în data de 9 decembrie.