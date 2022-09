Creative Arts Emmys și-a desemnat câștigătorii: Barack Obama, primul președinte american care câștigă un premiu

Decernarea premiilor Primetime Emmy va avea loc în data de 12 septembrie, însă trofeele au fost deja adjudecate.

Creative Arts Emmys onorează realizări artistice și tehnice, într-o varietate de genuri de programe de televiziune, precum și lucrări excepționale în categoriile ca animație, reality sau documentare.

Cu această ocazie, Barack Obama a devenit primul președinte american care câștigă un premiu Emmy, în calitate de narator, în documentarul Our Great National Parks, de la Netflix.

Cine a triumfat la premiile Creative Arts Emmys

Juriul a fost darnic cu o serie de animații, multe dintre acestea aparținând Netflix (The Boy Surviror, Happy Progress Day!, When These Walls Come Tumbling Down, The House, Love, Death, Robots). Cu toate astea, în listă s-a strecurat și o producție de la Prime Video, The Boy Presents: Diabolical – Boys in 3D.

Cel mai bun costum a fost în Evansville, Indiana (de la HBO Max și HBO), cele mai bune coafure în Annie! Live (de la NBC), în timp ce categoria make-up a fost dominată de Legendary – Whorror House (HBO/HBO Max).

La categoria reality, Life Below Zero, de la National Geographic, s-a dovedit a fi cel mai bun, luându-se la „trântă” cu The Amazing Race sau cu RuPaul’s Drag Race (VH1).

În competiție intră și Disney+, luând un premiu pentru The Beatles: Get Back. Documentarul s-a remarcat și la categoria: editare audio excepțională, unde a câștigat încă un premiu.

Cea mai apreciată serie limitată antologică a fost The White Lotus – Maredith Tucker and Katie Doyle, această producție de la HBO Max luând fața aclamatului Inventing Anna, de la Netflix.

FX a adus, anul acesta, cele mai bune costume Sci-Fi, drept pentru care are un premiu la această cateforie pentru What Do We do in the Shadows.

Cel mai bun film de televiziune este la Disney+ și se numește Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

Lista completă a câștigătorilor de anul acesta poate fi consultată aici.