The Rings of Power a „rupt în două” Amazon Prime: fanilor chiar le era dor de Stăpânul Inelelor

Serialul bazat pe lumea Lord of the Rings, The Rings of Power „a rupt în două” audiențele pe Amazon Prime, așa cum era de așteptat.

În mod evident, acest lucru demonstrează că „foamea” cinefililor pentru lumea din Stăpânul Inelelelor nu s-a domolit niciun pic, în ciuda faptului că, în ultima vreme, nu a mai apărut nimic notabil pe piață, drept pentru care s-ar fi putut crede că s-a instalat uitarea.

The Rings of Power, record absolut

Potrivit Amazon, în prima zi, The Rings of Power a fost vizionat de 25 de milioane de spectatori, în întreaga lume. De altfel, trebuie menționat că, în momentul de față, Prime Video poate fi accesat din 240 de țări.

Cu toate astea, până acum, gigantul Amazon s-a menținut oarecum discret cu privire la cifrele audiențelor. Se suspectează că nu ar fi avut cu ce să se laude, de fapt, spun gurile rele.

Însă cum datele problemei s-au schimbat, iată că nu mai exista acum niciun motiv de a ține sub cheie astfel de informații.

Totuși, faptul că Amazon nu „a dat din casă” până acum pune oarecum în dificultate comparația. Tot ce ne rămâne de făcut este să îi credem pe cuvânt.

În altă ordine de idei, House of the Dragon, noul serial bazat pe universul Games of Thrones, a avut aproape 10 milioane de spectatori în prima sa zi de lansare. Totuși, această cifră este valabilă strict pentru Statele Unite ale Americii așa că, din nou, este dificil de spus cum stă situația la nivel mondial și, mai ales, dacă depășește succesul Lord of the Rings: The Rings of Power.

După cum bine știi deja, The Rings of Power poate fi văzut și de la noi din țară, de vreme ce poți să te abonezi la Amazon Prime.

Primele două episoade au fost lansate în România în data de 2 septembrie, iar restul episoadelor urmează să fie publicate săptămânal.