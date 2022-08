VIDEO După succesul răsunător al premierei House of the Dragon, Amazon marjează cu trailerul The Lord of the Rings: The Rings of Power

După ce aproape 10 milioane de oameni au urmărit mult așteptata premieră a serialului HBO, House of the Dragon, Amazon marjează cu The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Mai exact, rețeaua de streaming le reamintește fanilor că și ea are un serial fantasy care va apărea în curând.

Cel mai recent trailer The Lord of the Rings: The Rings of Power, lansat oficial

În cursul zilei de ieri, Amazon Prime a distribuit un nou trailer pentru The Lord of the Rings: The Rings of Power, ca nu care-cumva să fie uitată marea lansare oficială a celui mai recent film bazat pe Stăpânul Inelelor.

Se poate spune că acest clip, menit să le atragă atenția fanilor, reprezintă o justificare pe scurt a sumei de 465 de milioane de dolari, cheltuită de Amazon pentru a produce primul sezon al serialului în cauză.

Dialogurile dintre personajele Galadriel și Elrond pregătesc oarecum scena pentru conflictul din Epoca a Doua, care este pe cale să se dezvolte masiv. Mai mult, tot în acest clip putem vedea cam care va fi valoarea grafică a imaginilor din viitorul serial The Lord of the Rings: The Rings of Power.

De altfel, cu fiecare scenă prezentată în trailer, se poate observa cam cât de mulți bani s-au cheltuit pentru realizarea acestui nou serial, aici fiind incluse designul costumelor, dar și măiestria CGI.

The Rings of Power va împrumuta câteva elemente din „vechea lume” a lui Tolkien, ceea ce, în definitiv, servește ca punte între ceea ce era și ceea ce va fi.

După cum arată în mod clar titlul, seria va relata cum au apărut Inelele Puterii, dar va include și întoarcerea lui Sauron în Middle Earth.

J.D. Payne și Patrick McKay au schițat o poveste de cinci sezoane: să sperăm că munca lor nu va fi în zadar.

Primul sezon va debuta în data de 2 septembrie, anul acesta, pe Amazon Prime.