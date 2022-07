Trailerul „The Lord of the Rings: The Rings of Power” sugerează revenirea lui Sauron

Amazon este hotărât să genereze vâlvă pentru seria sa de succes The Lord of the Rings: The Rings of Power, care include un nou trailer.

Clipul de trei minute aruncă mult mai multă lumină asupra poveștii și pregătește scena pentru apariția lui Sauron. În timp ce serialul va începe prin a evidenția pacea relativă a celei de-a doua epoci a Pământului de Mijloc, va deveni rapid clar că Sauron se întoarce – și că facțiunile vor trebui să se unească dacă speră să-l oprească pe Lordul Întunecat.

The Lord of the Rings: The Rings of Power va debuta pe 2 septembrie, pe Prime Video

După cum arată titlul, seria se va concentra pe inelelor puterii atât de cruciale. De asemenea, vă puteți aștepta să aflați mai multe despre ascensiunea și căderea națiunii insulare Númenor.

Bazat pe Stăpânul Inelelor și anexele aferente, serialul The Rings of Power, ce va rula pe Prime Video a fost adaptat pentru televiziune de J. D. Payne și Patrick McKay. Amazon și-a asumat un angajament de un miliard de dolari pentru cinci sezoane ale serialului, ce vor acoperi perioada de timp cunoscută sub numele de A Doua Eră.

Prequelul va prezenta revenirea lui Elrond și a lui Galadriel, cu Robert Aramayo, din Game of Thrones, și Morfydd Clark, din His Dark Materials, interpretând versiuni mai tinere ale personajelor inițiale. The Rings of Power are, de asemenea, o distribuție impresionantă, formată din actori din întreaga lume care interpretează elfi, pitici, oameni și variante mai vechi ale Hobbitului, cunoscute sub numele de Harfoots.

The Rings of Power debutează pe 2 septembrie pe Prime Video. Bugetul de producție este raportat, precum am menționat, la importanta sumă de un miliard de dolari. Amazon se așteaptă ca saga Stăpânul Inelelor să fie un succes și este dispus să cheltuiască generos atât pentru producție, cât și pentru marketing.