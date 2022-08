House of the Dragon vine cu probleme pentru abonații HBO Max: ce urmează în continuarea Game of Thrones

Mult așteptatul prequel Game of Thrones House of the Dragon a avut premiera pe HBO Max.

Pe măsură ce primul episod a fost lansat online, unii utilizatori au raportat că aplicația se prăbușește, ceea ce i-a determinat să caute ajutor.

Nu se știe cât de răspândită a fost problema, deoarece alți utilizatori au postat pe Twitter faptul că episodul a fost disponibil cu aproximativ trei minute înainte de ora 21:00. Cu toate acestea, contul de Twitter @HBOMaxHelp se confrunta cu mult trafic, deoarece abonații încercau să transmită în flux House of Dragon.

Un utilizator, în special, a spus că primește un mesaj de eroare „titlul nu este disponibil”, despre care serviciul pentru clienți a spus că „i-ar plăcea să ajute pentru a înțelege acest lucru”. Un alt utilizator nu a părut amuzat că aplicația „s-ar prăbuși”, iar HBOMaxHelp a sfătuit să „încercați să închideți aplicația și să reporniți pentru a vedea dacă acest lucru ajută”.

Dificultăți tehnice

Echipa de asistență HBO Max a recunoscut ulterior problemele legate de blocarea site-ului și a răspuns unui utilizator spunând: „Suntem conștienți de faptul că unii utilizatori ar putea întâmpina probleme în acest moment. Vă rugăm să încercați să închideți aplicația și să reporniți pentru a vedea dacă acest lucru vă ajută. Reveniți imediat dacă mai aveți probleme.”

„House of the Dragon este vizionat cu succes de milioane de abonați HBO Max în această seară. Suntem conștienți de faptul că o mică parte a utilizatorilor care încearcă să se conecteze prin dispozitive Fire TV au probleme, dar acestea sunt în curs de rezolvare pentru acei utilizatori afectați”, au declarat reprezentați ai HBO Max pentru Deadline.

House of the Dragon se bazează pe „Fire & Blood” a lui George R.R. Martin, serialul, plasat cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones, spune povestea Casei Targaryen.

Spectacolul îi are în distribuție pe Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno și Rhys Ifans.

Distribuția serialului include și Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.