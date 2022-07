The Princess and the Scoundrel, piesa lipsă a marelui puzzle Star Wars: legătura dintre Leia și Darth Vader, pusă în „lumina reflectoarelor”

Star Wars (Războiul Stelelor) a dezvăluit, în cele din urmă, care a fost reacția Prințesei Leia atunci când a aflat că Darth Vader este tatăl ei.

Return of the Jedi a fost unul dintre momentele definitorii din viața Leiei Organa. Prințesa știa că fusese adoptată de Bail și Breha Organa, după Războiul Clonelor, dar habar nu avea cine sunt părinții ei. Asta până când Luke Skywalker i-a spus adevărul, și anume că el era fiul lui Darth Vader, iar ea, sora lui. „Nu îți va fi ușor să auzi asta, dar trebuie,” i-a spus Luke Leiei.

Return of the Jedi nu a explorat niciodată impactul emoțional al noilor informații pe care ea le-a primit. Leia preferase întotdeauna să-și îngroape sentimentele, iar asta a ajutat-o să facă față distrugerii Alderaan, în primul film Star Wars, urmând ca acum să se repete povestea.

Star Wars: The Princess and the Scoundrel vine să facă lumină în povestea Leiei

Viitorul roman de la la Lucasfilm, The Princess and the Scoundrel, scris de Beth Revis, va explora, în sfârșit, reacția emoțională a Leiei. Un nou fragment, publicat de Lucasfilm, explorează consecințele bătăliei de la Endor, dar și discuția dintre Luke și Leia, după ce Luke a ars trupul lui Vader pe un rug.

Se pare că vestea a zguduit-o în mod clar pe Leia, lăsând-o cu o sumedenie de sentimente amestecate. Pe de-o parte, îi este ușor să-l accepte pe Luke drept fratele ei, dar este îngrozită de ideea că Darth Vader este tatăl ei.

În realitate, desigur, Luke pur și simplu avusese mai mult timp să proceseze vestea că Darth Vader era tatăl lui. Reacția sa inițială, din Star Wars: The Empire Strikes Back, a fost mult mai puternică decât a Leiei.

Luke a simțit cumva că există un pic de bine în Darth Vader, iar acest gând pare să-l fi ajutat să treacă mai ușor peste vestea atât de greu de digerat.