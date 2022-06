Cele 9 producții Star Wars lansate după Obi-Wan Kenobi: data de lansare și ce va prezenta fiecare

Star Wars mai are multe în pregătire după Obi-Wan Kenobi. Iată fiecare producție din franciză aflată în drum spre Disney+.

Zece spectacole sunt încă în pregătire pentru franciza Star Wars, după Obi-Wan Kenobi. Cu Ewan McGregor în rolul Cavalerului Jedi titular, seria de șase episoade Disney+ a servit drept al treilea show live-action al Războiului Stelelor. A fost, de asemenea, prima tranșă majoră a francizei a anului, iar altele urmează să vină în 2022.

Explorând anii care au urmat Războiul Stelelor: Episodul III – Răzbunarea Sith, Obi-Wan Kenobi a oferit o perspectivă profundă asupra a ceea ce se întâmpla cu Obi-Wan, Prințesa Leia și Darth Vader la începutul A New Hope. Și deși cronologia evenimentelor pune o limită a ceea ce poate face Războiul Stelelor cu aceste personaje, povestea în șase episoade a lui Obi-Wan Kenobi a explorat doar un mic capitol din viața lor, făcând astfel posibil ca Disney și Lucasfilm să-și continue călătoria. Dar deocamdată, statutul sezonului 2 al lui Obi-Wan Kenobi rămâne neconfirmat. Între timp, Star Wars mai are destul de multe spectacole pe lista actuală.

Cu sau fără Obi-Wan Kenobi sezonul 2, publicul are multe de așteptat în 2022 și 2023. În situația în care stau lucrurile, planurile Lucasfilm Star Wars includ o combinație de spectacole live-action și animate. Iată fiecare producție din franciză care se lansează după Obi-Wan Kenobi și ce se știe despre poveștile și datele de lansare ale acestora.

Andor

Următorul serial Star Wars care va ajunge pe serviciul de streaming în 2022 este Andor. Premiera este pe 31 august, iar primul sezon al serialului, format din 12 episoade, urmărește povestea lui Cassian Andor, unul dintre protagoniștii din Rogue One: A Star Wars Story. Amplasat înaintea evenimentelor din film, Andor îl va prezenta pe Diego Luna reluând rolul său de spion rebel dedicat distrugerii Imperiului. În timp ce Rogue One a urmărit personajul în mijlocul luptei sale împotriva Imperiului, Andor se va scufunda în evenimentele care l-au făcut un atu atât de important pentru Rebeli. Pe lângă Cassian, Andor îi va aduce înapoi pe Saw Gerrera (Forest Whitaker) și Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), care au jucat ambii roluri în Rogue One.

Star Wars: The Bad Batch Sezonul 2

Pe 28 septembrie 2022 va avea loc revenirea mult așteptată a filmului Disney+ Star Wars: The Bad Batch. Centrat pe o echipă de soldați clone, toți exprimați de Dee Bradley Baker, The Bad Batch își va continua povestea în franciza Războiul Stelelor, prezentând și câteva personaje care revin, cum ar fi comandantul Cody. Dar, probabil, una dintre cele mai interesante completări ale serialului este Gungi, un tânăr Jedi Wookie care a reușit să supraviețuiască Ordinului 66 în perioada Răzbunării Sith.

Star Wars: Tales Of The Jedi

Vizând o lansare la sfârșitul anului 2022, Star Wars: Tales of the Jedi este o serie de antologie animată care se va învârti în jurul celor două căi diferite care pot fi luate odată cu Forța. Acestea sunt, desigur, părțile întunecate și luminoase ale Forței. Una dintre cele două povești principale din serial va explora viața timpurie a lui Ahsoka, în timp ce cealaltă va acoperi transformarea Contelui Dooku într-un răufăcător. Compus din șase episoade, Tales of the Jedi va include aparițiile lui Qui-Gon Jinn (care s-a antrenat sub contele Dooku ca padawan), Mace Windu, Anakin Skywalker și alții.

The Mandalorian Sezonul 3

Având în vedere că ultimul sezon s-a încheiat în decembrie 2020, a fost o așteptare destul de lungă pentru revenirea lui Mandalorian. După o continuare neașteptată a poveștilor lui Mando și Baby Yoda din Cartea lui Boba Fett, ambele personaje vor fi din nou împreună când spectacolul va reveni în februarie 2023. Probabil că această continuare se va referi la configurația Cartei lui Boba Fett, care a explicat că personajul trebuie să meargă la Mandalore dacă are vreo speranță de a-și recâștiga statutul pierdut de mandalorian. Bo-Katan, Greef Karga, armurierul și Moff Gideon vor fi toți de față pentru următorul capitol al serialului.

Aventurile tinerilor Jedi

Programat să apară atât pe Disney+, cât și pe Disney Junior în primăvara lui 2023, Young Jedi Adventures este un serial TV de animație destinat copiilor de vârstă preșcolară. Serialul va urmări un grup de tineri care învață cum să folosească Forța la Templul Jedi. Deoarece are loc în Marea Republică, este probabil ca acțiunea să aibă loc înaintea trilogiei prequel. Acestea fiind spuse, există încă potențialul de a folosi membri majori ai Ordinului Jedi, cum ar fi Yoda, Mace Windu și Qui-Gon Jinn.

Ahsoka

Aparițiile lui Rosario Dawson în The Mandalorian și The Book of Boba Fett au fost doar începutul poveștii live-action a lui Ahsoka Tano în franciza Star Wars. Personajul favorit de fanii Star Wars: The Clone Wars va fi titlul pentru propria sa emisiune în 2023. Când se va întoarce, i se vor alătura câteva personaje existente din Star Wars. Prezentându-l pe Hayden Christensen în rolul lui Darth Vader, Ahsoka va avea șansa de a-și explora în continuare relația cu mentorul ei devenit inamic. Ar putea să apară și amiralul Thrawn.

Star Wars: Skeleton Crew

Cu Jude Law ca un personaj nedezvăluit, Star Wars: Skeleton Crew este unul dintre cele mai misterioase proiecte aflate în prezent în lucru la Lucasfilm. Se știu foarte puține despre poveste, deși s-a confirmat că seria se va baza pe poveștile mai multor copii mici care încearcă să-și găsească drumul spre casă, undeva în universul Star Wars. Creat de Jon Watts, regizorul filmelor Spider-Man ale MCU, Skeleton Crew va avea loc după înfrângerea Imperiului, la sfârșitul trilogiei originale.

The Acolyte

Amandla Stenberg se va alătura universului Războiul Stelelor ca un nou personaj numit Aura în serialul Disney+ The Acolyte. Călătoria Aurei va fi stabilită cu o sută de ani înainte de trilogia prequel, deși exact cine este ea și cu ce se va lupta rămâne neclar pentru moment. Potrivit creatorului The Acloyte, Leslye Headland, spectacolul va ajuta la configurarea peisajului politic prezentat în prequel-uri. Din moment ce 2023 oferă deja trei spectacole live-action Star Wars, o dată de lansare în 2024 pentru The Acolyte pare probabilă.

Lando

S-a anunțat în decembrie 2020 că iconicul Lando Calrissian primește un spin-off al emisiunii TV. Cu toate acestea, nu au existat actualizări semnificative cu privire la progresul ei de atunci. Recent, președintele Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a explicat că lipsa evoluțiilor cu Lando provine din programul încărcat al lui Donald Glover.

Aparent, planul era să se concentreze pe versiunea mai tânără a personajului, așa cum se vede în Solo: A Star Wars Story, spre deosebire de cea interpretată de Billy Dee Williams în filmele originale și Star Wars: Rise of Skywalker. Problema cu care se confruntă Lando în acest moment este numărul de proiecte în care Glover a fost implicat în ultimul timp. Deocamdată, se crede că Lando este încă în dezvoltare, dar este greu de spus dacă și când serialul va intra, în sfârșit, în producție.