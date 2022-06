Soarta lui Reva, în Obi-Wan Kenobi, schimbată în ultima clipă: ce ar fi trebuit să se întâmple cu ea

Revenirea lui Ewan McGregor, în Obi-Wan Kenobi, a venit la pachet cu o mulțime de noi dezvăluiri despre linia pe care o va lua franciza, în viitor.

Rolul lui Reva, în Obi-Wan Kenobi, a fost substanțial, deoarece ea a fost creierul din spatele răpirii Leiei pentru a-l scoate pe Kenobi din ascunzătoare. Spectatorii au urmărit-o vânându-l pe legendarul Jedi, în încercarea de a-i dovedi lui Darth Vader, cel pe care l-a urât în ​​secret de când era o tânără Jedi în timpul Ordinului 66, că e capabilă.

Totuși, mulți se așteptau ca Reva să moară în Obi-Wan Kenobi. Ea nu este menționată în alte materiale canonice care vin după aceste evenimente. În ciuda faptului că a fost înjunghiată de Darth Vader în episodul 5, Reva a supraviețuit, se pare.

Obi-Wan Kenobi ar fi trebuit să continue în alt mod

Acum este confirmat faptul că moartea lui Reva trebuia inițial să aibă loc în Obi-Wan Kenobi. Scenaristul Stuart Beattie, care a lucrat la continuarea poveștii din Obi-Wan, a vorbit recent cu The Direct și a dezvăluit cum planurile sale pentru personajul interpretat de Moses Ingram erau diferite. El a menționat că a creat-o pe Reva în timp ce scria scenariul filmului Obi-Wan Kenobi și că Darth Vader ar fi trebuit să o ucidă pe Reva.

„Da, inițial Reva era ucisă de Vader. Am vrut povestea asta, am vrut ca povestea ei să se termine. Am vrut ca Reva să joace rol fix în povestea Kenobi-Vader, ceea ce s-a și întâmplat, în esență, dar să se sfârșeacă: ea a fost cea care i-a permis lui Vader, practic i-a spus lui Vader, să nu-l mai vâneze Kenobi. Știi, ea a pus capăt obsesiei pe care Vader o avea cu Kenobi, în Star Wars. Ea a susținut că s-a terminat. Deci acesta era rolul ei. Și făcuse atât de multe lucruri groaznice, am simțit că trebuie să moară”, a declarat acesta, pentru sursa menționată anterior.