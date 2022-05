The Pentaverate, serialul de comedie ce se va lansa pe Netflix, are un nou trailer: când îl vei putea vedea

Netflix a lansat un nou trailer pentru The Pentaverate, seria de comedie Netflix cu șase episoade a lui The Pentaverate, creată pentru Netflix. în care interpretează opt (da, opt!) personaje. The Pentaverate este un serial derivate din filmul de comedie neagră romantică al lui Myers din 1993, So I Married an Axe Murderer. Serialul va avea premiera pe 5 mai 2022 și va consta din șase episoade.

Premisa serialului este următoarea: de la Ciuma Neagră din 1347, cinci bărbați au lucrat pentru a influența evenimentele mondiale pentru binele global. Un jurnalist canadian se află în mijlocul unei misiuni de a dezvălui adevărul și, în acest proces, de a salva lumea.

În acest serial, producătorul, scriitorul și actorul Mike Myers interpretează opt personaje. Creat de Myers și regizat de Tim Kirkby, serialul se întreabă: „Ce-ar fi dacă o societate secretă de cinci bărbați a lucrat pentru a influența evenimentele mondiale pentru binele mondial, de la Ciuma Neagră din 1347?”. La începutul seriei, un jurnalist canadian (Myers) se trezește implicat într-o misiune de a descoperi adevărul și, eventual, de a salva el însuși lumea. Iar asta putem observa și în trailerul de mai jos.

Din distribuția seriei ce va debuta pe Netflix săptămâna aceasta, mai fac parte Jennifer Saunders, Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe și Lydia West. Jeremy Irons va fi narator al seriei.

La ce să te uiți pe Netflix, în luna mai: cele mai noi filme și seriale

În afară de această serie ce urmează să se lanseze pe Netflix, luna aceasta apar mai multe producții interesante. Astfel, în luna mai poți urmări: Stranger Things 4: Volumul 1, unde, într-o perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare, iar dezlegarea misterului ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată.

Tot în luna mai, pe Netflix apare Clark, o dramă ce spune povestea vieții bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm”, care a reușit să vrăjească întreaga Suedie, în ciuda nenumăratelor acuzații.