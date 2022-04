La ce să te uiți pe Netflix, în luna mai: cele mai noi filme și seriale

Netflix, cel mai îndrăgit gigant de streaming din toată lumea, adaugă lunar noi și noi titluri importante, atunci când vorbim despre filme și seriale. Deși a suferit o scădere a numărului de utilizatori în ultimul timp, serviciul de streaming are filme și seriale populare.

Astfel, în luna mai poți urmări: Stranger Things 4: Volumul 1, unde, într-o perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare, iar dezlegarea misterului ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată. Tot în luna mai, pe Netflix apare Clark, o dramă ce spune povestea vieții bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm”, care a reușit să vrăjească întreaga Suedie, în ciuda nenumăratelor acuzații.

Filme și sezoane noi, pe Netflix, în mai

Vești bune vin și pentru fanii serialului Love, Death & Robots: Volumul 3, care adună lumi stranii, plăceri violente și turnuri bizare, într-o nouă parte a antologiei animate distinse cu premiul Emmy, semnată de Tim Miller și David Fincher. Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: 42 Days of Darkness, Brotherhood: Sezonul 2, Cyber Hell: Exposing an Internet Horror, El marginal: Sezonul 5, Hold Your Breath: The Ice Dive, New Heights, Sea of Love, Somebody Feed Phil: Sezonul 5, Summertime: Sezonul 3, The Circle: Sezonul 4.

Filmul The Getaway King spune povestea unui bandit legendar cunoscut pentru numeroasele sale evadări din închisoare, care are o nouă iubită și se gândește să o ia de la capăt. Este bazat pe viața lui Zdzisław Najmrodzki.

The Lincoln Lawyer este un film mai vechi, dar dacă e cu Matthew McConaughey, merită văzut. Mickey Haller (Matthew McConaughey) este un avocat oarecare din L.A., care, mereu pe drumuri, folosește bancheta din spate a unei limuzine Lincoln drept birou. Pe parcursul întregii cariere, Haller s-a temut că a devenit incapabil să recunoască un om inocent, dar ultimul său caz îl face să simtă gustul groaznic al vinovăției, al răului nativ, pur și diabolic.

De asemenea, ai mai putea să-ți pui în lista Netflix, pentru luna mai, The Pentaverate, The Takedown, Welcome to Eden, Who Killed Sara?: Sezonul 3, Workin’ Moms: Sezonul 6, A Few Good Men, Better Call Saul: Sezonul 6 și Wrath of Man.