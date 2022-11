The Penguin va continua povestea din The Batman: ce știm, până acum, despre viitorul serial HBO Max

Serialul spin-off Batman, The Penguin, a început deja castingul, sub bagheta HBO Max. Se pare că va pune accent pe Sofia Falcone, fiica infamului șef al mafiei din Gotham.

DC Studios mizează pe dezvoltarea universului The Batman, al lui Matt Reeves. Cu Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne, The Batman a reprezentat o reimaginare a emblematicului erou.

Înainte de a ajunge în cinematografe, HBO Max începuse deja să lucreze la mai multe spinoff-uri plasate în lumea The Batman, cu Reeves ca producător executiv. Unul dintre ele este The Penguin, concentrându-se pe personajul lui Colin Farrell, care a debutat antagonic în The Batman. Deși detaliile intrigii sunt păstrate sub cheie, s-a confirmat că acțiunea din The Penguin va avea loc la o săptămână după evenimentele din The Batman.

Cine va juca rolul Sofiei Falcone, în The Penguin

Vestea bună este că drama HBO Max a început castingul. Variety relatează că starul din Made for Love și How I Met Your Mother, Cristin Milioti, se alătură seriei spin-off The Batman în rolul Sofiei Falcone, fiica infamului șef al mafiei Gotham City, personaj interpretat de John Turturro în filmul lui Reeves.

The Penguin va fi al doilea serial important live-action de la DC care o va prezenta pe Sofia.

În mod cert, The Penguin va menține conexiunile cu familia Falcone, care au fost începute în The Batman. Nu este clar dacă Carmine, interpretat de Turturro, va apărea în serial, dar nu ar fi deloc exclus ca asta să se întâmple.

Așadar, în 2023, oficial va începe producția pentru The Penguin. Rămâne de văzut dacă scenariul va afecta în vreun fel un eventual The Batman 2, de vreme ce zvonurile se îndreaptă, de asemenea, inclusiv spre o continuare pe marele ecran, mai ales luând în calcul faptul că The Batman a lăsat suficiente portițe deschise, astfel încât, la un moment dat, să poate fi continuat exact de acolo.