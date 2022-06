The Orville, „copilul nelegitim” al lui Gene Roddenberry: omagiu adus francizei Star Trek, în sezonul al treilea

The Orville s-a inspirat întotdeauna din Star Trek-ul lui Gene Roddenberry, iar sezonul 3 va prezenta un omagiu pe față adus Star Trek: Original Series.

The Orville a fost creat de Seth MacFarlane, „tatăl” Family Guy și fan înfocat Star Trek.

Seria de comedie SF urmărește povestea lui Ed Mercer (MacFarlane) și pe cea a echipajul său de pe nava USS Orville, în timp ce explorează spațiul în secolul al 25-lea. Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, Jessica Szohr, J Lee, Mark Jackson și Anne Winters fac, de asemenea, parte din distribuție, alături de de MacFarlane.

În timp ce sezoanele 1 și 2 din The Orville au fost difuzate pe Fox, serialul se mută acum îpen Hulu pentru al treilea și ultimul sezon, care va avea premiera pe 2 iunie. Deși producția a fost reînnoită în 2019, așteptarea sezonului 3, cunoscut și sub numele de New Horizons, a fost neobișnuit de lungă, deoarece producția a fost amânată de două ori din cauza pandemiei de Covid-19.

Pe lângă războiul turbulent cu rasa hibridă Kaylon, se bănuiește ca sezonul 3 să aducă un omagiu sursei sale de inspirație. Conform a ceea ce știm până acum, al treilea episod s-ar putea să fie o incursiune nostalgică în lumea Star Trek Original Series, acționând ca un tribut adus francizei.

The Orville omagiază Star Trek: Original Series

Pe măsură ce acest serial a progresat de la sezonul 1 la sezonul 2, tonul său s-a schimbat. Sezonul 1 nu a fost bine primit de critici, dar când sezonul 2 a adoptat o abordare mai serioasă, mai apropiată de stilul lui Roddenberry, The Orville a reușit să-și găsească publicul nișă printre fanii Trek. Așadar, The Orville: New Horizons ar trebui să mulțumească atât fanii Star Trek, cât și fanii The Orville.

Dragostea lui MacFarlane pentru franciza Star Trek este binecunoscută. Creatorul a făcut numeroase referiri la Star Trek chiar și în Family Guy.

Din nefericire, acesta va fi ultimul sezon din serial, așadar, dacă ești fan, ai face bine să te bucuri atât cât mai poți.