VIDEO „Clona” Star Trek se întoarce pentru al treilea sezon, pe Hulu: trailerul oficial The Orville, lansat

The Orville, serialul care este considerat a fi „clona” Star Trek și care vine de la creatorul Family Guy, Seth McFarlane, se întoarce, pe Hulu, pentru un al treilea sezon, spre marea bucurie a fanilor.

Trailerul pentru The Orville, New Horizons, promite o luptă epică cu extratereștrii Kaylon, o rasă artificială care amintește un pic de The Borg, din Star Trek. Creat de Seth McFarlane și inspirat în mod clar de clasicul Star Trek al lui Gene Roddenberry, filmul serial de comedie științifico-fantastică urmărește aventurile căpitanul Ed Mercer (McFarlane) și pe cele ale echipajului USS Orville, în timp ce se aventurează printre stele și se întâlnesc cu rase de extratereștri necunoscute lor, până în acel moment (din nou, asemănarea cu Trek e evidentă).

Ce s-a întâmplat, până acum, în The Orville

Cu toate că The Orville a început ca fiind un serial axat, în mare parte, pe comedie și pe satiră, în sezonul unu, pe măsură ce timpul a trecut, McFarlane pare să fi renunțat la componenta umoristică, axându-se, mai degrabă, pe poveștile cu tâlc pe care le întâlnești în seriile Trek un pic mai vechi (TNG, VOY, DS9, etc). De altfel, creatorul Family Guy este un mare fan al francizei lui Roddenberry și a declarat, în repetate rânduri, că și-ar fi dorit să poată face parte din acest fenomen, așadar clonarea este una asumată, în lipsa altor căi un pic mai „ortodoxe”.

După ce a învins flota de roboți cu ajutorul Krill, s-a atins un oarecare moment de pace între oameni și specia extraterestră. Cu toate acestea, până la sfârșitul sezonului 2, Kaylonii s-au întors pentru a-și îndeplini misiunea de a distruge toată viața biologică din galaxie.

Lt. Grayson a încercat să corecteze cronologia pe care a schimbat-o din greșeală în sezonul 2, ștergându-și amintirile și întorcându-se în trecut pentru a avea o a doua întâlnire cu Mercer, restabilind astfel cronologia originală și șansa de a salva viitorul. Rămâne de văzut dacă planul ei va avea succes. Ca să afli asta, trebuie, cu siguranță, să urmărești sezonul al treilea din The Orville.

The Orville va reveni pe Hulu în data de 2 iunie.