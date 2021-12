Top 5 animații pentru oameni mari, pe Netflix

Animațiile nu mai sunt demult doar pentru cei mici. O știm noi, o știi și tu. Spre marele nostru noroc, o știe și Netflix. Gigantul de streaming deține o colecție impresionantă de astfel de seriale animate, destinate adulților.

Așadar, ne-am gândit că n-ar fi rău să facem un top 5 Netflix, cu cele mai cunoscute și iubite seriale de animație, din prezent.

1. „Family Guy”, cea mai longevivă animație pentru oameni mari, de pe Netflix (și nu numai)

Creat de Seth MacFarlane, omul responsabil, de asemenea, și pentru „The Orville”, se poate spune că „Family Guy” e marele pariu câștigat al artistului multi-talentat. Umor negru, o familie americană tipică (cu bune, dar mai mult cu rele), un câine savant vorbitor și multe scene nerecomandate celor mici. Sezonul cu numărul 20 din „Family Guy” a fost lansat pe 26 septembrie 2021 și va putea fi văzut și pe Netflix (la un moment dat). În momentul de față, gigantul de streaming difuzează sezoanele 12-18.

2. „Big Mouth”, un serial animat cu adolescenți, dar pentru adulți

Bizareria topului este reprezentată de „Big Mouth”, serialul de animație original Netflix care beneficiază de 5 sezoane, până în momentul de față. Spunem „bizarerie” pentru că, cel puțin aparent, animația este una în care personajele principale sunt copii aflați la pubertate. Cu toate astea, nu vă lăsați păcăliți de asta: „Big Mouth” nu este un serial pentru copii. Devine suficient să urmăriți un singur episod pentru a înțelege de ce.

3. „F is for Family” se ridică la nivelul „Family Guy” și poate fi văzut pe Netflix

Cu toate că nu se poate spune despre „F is for Family” că e un serial de animație „cuminte”, comparativ cu „Family Guy” câștigă câteva puncte (nu multe) la capitolul „decență”. Asemănările cu serialul creat de Seth MacFarlane sunt, de departe, izbitoare, ceea ce ne face să credem că producătorii s-ar fi putut inspira din „Family Guy”, putând fi considerat chiar un tribut adus primei animații „fără perdea”. O familie tipic americană, problemele lor, ici și colo nuditate și limbaj obscen, umor negru de calitate: iată rețeta perfectă pentru o seară de duminică, petrecută de unul singur, cât timp copiii își vizitează bunicii.

„F is for Family” se întinde pe 5 sezoane, al cincilea fiind și ultimul.

4. „Rick & Morty”, un fel „Back to the Future” în variantă „mirror universe”

De departe cea mai mediatizată animație pentru oameni mari de pe Netflix este „Rick&Morty”. Succesul covârșitor al acestei serii, care aduce aminte de „Back to the Future”, este unul fără egal, în timpurile noastre. Tricouri, căni, hanorace și alte merch-uri pot fi găsite, în prezent, în majoritatea magazinelor de haine și accesorii, creatorii hainelor de duzină profitând de oportunitatea creată în jurul acestui serial. Are trei sezoane la activ, cu promisiunea a încă 70 de episoade, cândva, în viitor.

5. „Paradise PD”, serialul pe care n-ar trebui să-l vadă polițiștii fără simțul umorului

Dacă celelalte patru alegeri din topul Netflix de astăzi au șanse mari de a fi deja cunoscute publicului, nu același lucru se poate spune și despre „Paradise PD”, un serial animat care ironizează, în mare măsură, o secție de poliție dintr-un orășel american. În mod cert, merită văzut.