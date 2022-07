The Mandalorian rămâne preferatul fanilor, pe Disney+: ce producții Star Wars a depășit

Date noi dezvăluie că The Mandalorian, de la Disney+, este încă cel mai popular serial Star Wars de pe canalul de streaming.

Serialul a avut premiera în noiembrie 2019, la data lansării Disney+ în SUA și, de atunci, a devenit un favorit al fanilor.

Aventurile lui Din Djarin (Pedro Pascal) și ale adorabilului Grogu („Baby Yoda”) au continuat să atragă atenția publicului de pretutindeni chiar și pe măsură ce au apărut noi producții ce au la bază poveștile Star Wars.

Lui The Mandalorian i s-au alăturat încă două serii Star Wars de la premiera din 2019: The Book of Boba Fett, din 2021, și Obi-Wan Kenobi, de anul acesta. Primul s-a dovedit a fi o continuare a poveștii lui Mando în a doua jumătate a sezonului, alături de propria călătorie a lui Boba pentru vindecare și mântuire. Al doilea l-a readus pe Ewan McGregor pe micile ecrane, alături de Hayden Christensen, în rolul Darth Vader/Anakin Skywalker.

The Mandalorian, succes absolut în rândul serialelor inspirate din universul Star Wars

Date noi, venite direct de la Nielsen, demonstrează însă că The Mandalorian rămâne în continuare seria cea mai vizionată Disney+. Datele pentru primele patru episoade din Obi-Wan Kenobi au arătat că serialul a adunat 3,3 miliarde de minute de vizionare în SUA, în timp ce primele patru episoade din sezonul 1 The Mandalorian au adunat 2,2 miliarde de minute, adică jumătate din numărul actual de abonați Disney+. Totuși, privind în ansamblu, cel de-al doilea încă este câștigător.

Deși datele privind spectatorii pot fi înșelătoare, este destul de clar, printr-o varietate de factori, că The Mandalorian rămâne cel mai popular serial Disney+, din categoria Star Wars.

De la multitudinea de personaje și lumi nou-nouțe, până la „Baby Yoda”, spectatorii par să nu se poată sătura de această producție. Cu multe alte seriale Star Wars pe drum, va fi interesant de văzut dacă Mandalorianul va continua să se mențină pe primul loc, de-a lungul timpului, mai ales odată cu lansarea foarte așteptatului sezon 3, în februarie 2023.