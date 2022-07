Noi imagini din Andor, online: când vei putea vedea, în sfârșit, serialul Star Wars

Primul spot de televiziune pentru Andor dezvăluie noi imagini cu eroul din Războiul Stelelor, în timp ce serialul care va avea premiera pe Disney+ cât de curând.

Servind ca prequel pentru Rogue One, seria viitoare este plasată cu cinci ani înainte de evenimentele inițiale și spune povestea hoțului devenit spion Rebel, Cassian Andor, în anii de formare ai Alianței. Diego Luna va deține rolul principal în distribuția Andor, alături de mai multe personaje noi, dar și de unele care vor reveni.

În afară de Luna, o mai putem vedea și pe Genevieve O’Reilly. Ea va juca rolul lui Mon Mothma, alături de Forest Whitaker, în rolul lui Saw Gerrera, ambii reluându-și rolurile din Rogue One.

Printre nou veniți se numără Stellan Skarsgård, din Thor, în rolul lui Luthen, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller și Fiona Shaw. Robert Emms și David Hayman au fost, de asemenea, repartizați în roluri secundare încă nedezvăluite.

Anunțat de Lucasfilm încă din 2018, Stephen Schiff a fost angajat inițial ca showrunner și, în cele din urmă, înlocuit de Tony Gilroy, înainte de a începe filmările, în 2020.

Fanii au văzut primele imagini din Andor la începutul acestui an, iar acum, sunt răsfățați cu unele noi.

La o lună până la premiera serialului, primul spot TV pentru Andor a debutat în timpul MLB Home Run Derby. Distribuit pe Twitter de @TheSWU, teaser-ul de 30 de secunde conține câteva imagini noi din viitorul serial Star Wars.

Deși spotul TV este alcătuit, în cea mai mare parte, din filmări din trailerul Andor debutat în timpul Sărbătorii Star Wars din Anaheim, la începutul acestui an, include câteva imagini noi ale cu personajul principal al serialului, Cassian Andor.

Andor va debuta pe Disney+ cândva, la sfârșitul acestei veri.

NEWS: A brand new #Andor teaser featuring new footage has surfaced! ✨ pic.twitter.com/jSc4j8nvbl

— The Star Wars Underworld (@TheSWU) July 19, 2022