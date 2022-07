„The Gray Man” de la Netflix va avea o continuare: se dorește a fi o franciză mare, în stilul Star Wars și Harry Potter

Au trecut doar câteva zile de când Netflix a început să difuzeze The Gray Man, cel mai scump film al său de până acum, dar compania a anunțat deja planurile de a-l transforma într-o franciză majoră.

Așadar, se pregătește o continuare cu starul Ryan Gosling și regizorii Joe și Anthony Russo care revin pe platourile de filmare. Cu toate astea, Netflix nu a spus când urmează să sosească continuarea.

De asemenea, un spin-off al scenariștilor Zombieland și Deadpool Paul Wernick și Rhett Reese este și el în dezvoltare. Netflix spune că filmul va explora un aspect diferit al universului The Gray Man, dar deocamdată păstrează tăcerea cu privire la detalii.

The Gray Man va continua

În timp ce criticii în general au avut o reacție bună la The Gray Man, filmul pare să fie un succes și în rândul spectatorilor. Are un scor de audiență de 91 la sută pentru Rotten Tomatoes. A debutat ca filmul numărul unu pe Netflix în 92 de țări când a fost lansat vinerea trecută. Până duminică, telespectatorii au urmărit în mod colectiv 88,55 milioane de ore din film, a spus Netflix.

Rămâne de văzut dacă acest succes aparent se traduce prin a ajuta Netflix să-și păstreze abonații și să-i atragă pe alții noi. Compania a pierdut aproape un milion de abonați în ultimul trimestru, deși uzura nu a fost atât de gravă pe cât se temea Netflix.

Netflix a cheltuit 200 de milioane de dolari pentru a face The Gray Man. Deci, nu este un șoc mare faptul că Netflix îl transformă într-o franciză. În plus, proiecte ale altor blockbustere Netflix sunt în curs de desfășurare, inclusiv continuări ale Extraction și Army of the Dead. Netflix a preluat, de asemenea, continuarea filmului de crimă Knives Out.

În cazul în care nu este clar, Netflix este foarte dornic să-și construiască francize îndrăgite. „Vrem să avem versiunea noastră de Războiul Stelelor sau versiunea noastră de Harry Potter și muncim foarte mult pentru a o construi”, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters vicepreședintele companiei pentru serii originală, Matthew Thunell.

Netflix are deja câteva francize de succes. Un serial spin-off și o piesă de teatru Stranger Things sunt în dezvoltare. Compania a realizat o versiune coreeană a La Casa de Papel și lucrează la un spin-off. De asemenea, extinde Squid Game, Bridgerton și The Witcher.