Cel mai scump film al Netflix, confirmat: cine joacă în Gray Man și când se lansează

Bugetul Netflix pentru producții originale a explodat în ultimii ani, iar trendul va continua și în anii următori, odată cu lansarea The Gray Man.

Bugetul pentru cel mai scump film produs de Netflix până la această oră se pare că va fi de 200 de milioane de dolari. Banii vor fi investiți în The Gray Man, un film cu Ryan Gosling și Chris Evans (Captain America) în rolurile principale.

Partea de regia va cădea în sarcina fraților Russo, Joe și Anthony. Ca referință, cei doi se pricep foarte bine să se joace pe bani mulți, pentru că au regizat Avengers: Endgame și Infinity War.

Conform informațiilor obținute de Deadline, The Gray Man se va baza pe o serie de cărți foarte populare scrise de Mark Greaney. Ca tip de producție, filmul se pare că va fi în stilul filmelor cu James Bond, multă acțiune și o poveste cu spioni. Dacă totul merge bine, nu este exclus să se transforme într-o serie de lungă durată, cu noi producții lansate la fiecare câțiva ani.

Noul film va reprezenta continuarea colaborării dintre Netflix și frații Russo, după ce aceștia au scris și produs Extraction, cel mai popular film al serviciului de streaming până acum. The Gray Man va continua seria super producțiilor de pe platformă începută în urmă cu câțiva ani prin intermediul Bright și continuă de curând cu 6 Underground și The Old Guard.

Netflix este una dintre companiile care a avut de câștigat în urma pandemiei, când oamenii au petrecut mai mult timp în confortul căminului și au devenit dependenți de streaming. În urmă cu câteva zile, oficialii companiei americane au anunțat că au câștigat nu mai puțin de 10 milioane de abonați în plus în ultimele trei luni și un total de 26 de milioane de abonați în prima jumătate a acestui an.

Producția pentru The Gray Man este programată să înceapă în primăvara anului viitor, urmând să ajungă pe ecrane la finele lui 2021, în funcție de modul în care progresează pandemia.