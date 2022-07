INTERVIU Distribuția The Gray Man: de vorbă cu Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thorton și alții despre noul thriller de pe Netflix

The Gray Man se lansează astăzi pe Netflix, iar premiera oficială a avut-o săptămâna trecută, pe 13 iulie, în Los Angeles. Cu acest prilej, jurnaliști din toată lumea, inclusiv redacția Playtech, au participat la o conferință de presă cu starurile din noul thriller de pe rețeaua de streaming.

Actorii Dhanush, Julia Butters, Billy Bob Thorton, Alfre Woodard, Rege-Jean Page, Jessica Henwick, Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, dar și regizorii, frații Joe și Anthony Russo au răspuns la întrebări, după cum urmează.

Ce diferențiază The Gray Man de alte thrillere de spionaj?

Joe Russo: Ei bine, aceasta este o poveste modernă. Cred că știți, Bond are aproximativ 60 de ani în acest moment și Bourne are aproximativ 20 de ani. Acest film este conectat în multe feluri la unele probleme care se întâmplă în lume chiar acum. Personajele sunt extrem de existențiale, destul de amuzante și am constatat că se potrivesc cu simțul nostru al umorului. Este genul de film care credem că va funcționa bine cu publicul de astăzi.

Ryan, Este The Gray Man unul dintre filmele care te-a solicitat cel mai mult din punct de vedere fizic și cum a fost pregătirea ta pentru acest film?

Ryan Gosling: Da. A fost multă pregătire pentru film. Dar am avut o cantitate incredibilă de ajutor. A existat o echipă de cascadori uimitoare. La început, au trecut prin toate aceste stiluri diferite de arte marțiale și au încercat să le organizeze pentru mine și personaj. Și apoi am avut un consilier uimitor pe nume Chili Palmer, care este un fost membru al Delta Force. Am încercat să țin pasul cu el. A avut toate aceste sfaturi tactice uimitoare, dar și idei cu adevărat uimitoare. Cu toate astea, m-aș întoarce să înainte de film și mi-aș spune mie însumi să lucrez mai mult la cardio. Nu mă așteptam la toate alergătura din Praga (n.r. – râde).

Chris, ai mai portretizat răufăcători excelenți în cariera ta, dar este prima dată când faci asta cu Frații Russo. Cu siguranță se pare că te distrezi de minune în acest rol. Ai spune că interpretarea unui rol atât de complex precum Lloyd îți oferă o experiență mai eliberatoare ca actor?

Chris Evans: Da, absolut. Adică, interpretarea unui răufăcător este întotdeauna puțin mai distractivă, ai puțin mai multă libertate, primești mult mai multe glume. Dar colaborarea cu frații Russo este ceea ce dă acel sentiment de încredere și libertate. Știi, când ai încredere în regizori, ești mai dispus să-ți asumi riscuri și cu siguranță un personaj ca acesta presupune riscuri. Așadar, fără ei, fără relația și raportul pe care le avem, nu știu dacă aș fi avut o experiență atât de plină de satisfacții.

Ana, ești o actriță ocupată și solicitată. Ca să accepți un proiect trebuie să te identifici cu el pe mai multe planuri. Deci, ce a fost cu The Gray Man, ce te-a atras?

Ana de Armas: Multe lucruri. Am fost foarte, foarte încântată că regizorii s-au gândit la mine și, de îndată ce am primit apelul Zoom cu ei și mi-au prezentat acest personaj și povestea, am acceptat fără să stau pe gânduri. Și am vrut să lucrez din nou cu Ryan, mi-am dorit să lucrez din nou cu Chris și toată această distribuție uimitoare din spatele meu. De asemenea, mi-a plăcut și personajul. Îmi place cine este această femeie și toată pregătirea ei, mentalitatea ei și cât de neînfricată este.

Alfre, dacă te uiți la filmele de spionaj care au apărut de-a lungul timpului, pare să fie prezentă întotdeauna această femeie iconică ce se află la cârma unei agenții. Deci, cum te simți să-ți asumi acest rol în film?

Alfre Woodard: Când am citit scenariul, am fost entuziasmată și am luat pe loc decizia de a mă alătura proiectului.

Billy, personajul tău este unul interesant, prin faptul că a făcut niște lucruri intense. Este foarte distractiv că există atât de multă istorie între toate personajele din film, dar în același timp el are aceste relații super protectoare, atât cu Six, cât și cu Claire, interpretată de Julia. Deci, cum crezi că personajul tău echilibrează acest tip de istorie cu aceste relații intens personale?

Billy Bob Thorton: Ei bine, lucrul care m-a interesat cu adevărat la personaj este că e un tip care are un nivel înalt, știi, spion, și există o parte din asta în care trebuie să fii oarecum cu sânge rece în multe moduri. Adică, trebuie să iei decizii pe viață și pe moarte tot timpul, dar atunci când aduci în ecuație relațiile personale, este de genul: „Cum pot să rămân om și totuși să-mi fac treaba?”.

Rege, personajul tău este american în acest film. Care a fost procesul de pregătire pentru a te transforma în personajul respectiv? Și ce fel de muncă ai depus pentru a-ți dezvolta accentul american pe care îl ai?

Rege-Jean Page: A fost foarte asemănătoare cu pregătirea pe care am pus-o în orice rol. Încerc să vin la fiecare film cu mintea deschisă. Sunt conștient că orice personaj are întotdeauna un trecut, a avut un motiv să fie așa cum este, pentru că reacția imediată la Lloyd este că te uiți la el și spui: „Cine ar face asta?”. Am vrut să-i dau lui Lloyd un pic de profunzime, am vrut să fie ceva interesant și sper că am reușit să construiesc bine personajul.

Jessica, personajul tău are un rol cu adevărat interesant în film, în sensul că ea urmărește haosul care decurge din ordinele lui Denny și apoi decide să intervină și să facă ceva în privința asta. Așadar, poți să ne spui mai multe despre acest personaj dinamic și complex?

Jessica Henwick: Eu am vrut să-mi “umanizez” personajul. Mai ales pentru că ai aceste personaje puternice în film și ea este tăcută și stresată, o mare parte din film. Apoi, când explodează, se simte justificat.

Julia, ai avut ocazia de a lucra alături de câțiva actori și actrițe emblematice în acest film. Ți-a plăcut oportunitatea de a lucra alături de această distribuție uimitoare și ai învățat ceva din timpul petrecut pe ecran cu ei?

Julia Butters: Ei bine, lucrul cu acești oameni de aici a fost o încântare pentru că i-am văzut pe jumătate dintre ei pe SNL înainte de orice altceva. Da, a fost uimitor să lucrez cu acești oameni. Îi respect atât de mult și cred că sunt incredibil de talentați. Și sunt mai mult un observator decât cineva care să ceară un sfat. Îi onorez atât de mult în procesul lor. Pentru mine, să iau notițe uitându-mă la ceea ce fac ei este forma mea de învățare și să văd cât de profesioniști sunt și să cresc, văzând că prin toți cei cu care lucrez, chiar încerc să obțin cât de mult pot. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți atât de uimitori. Și frații Russo, voi sunteți pur și simplu incredibili. Deci, vă mulțumesc foarte mult că m-ați lăsat să fac parte din asta.

Dhanush, acesta este primul tău blockbuster de la Hollywood, deși, evident, nu ești străin de blockbuster-uri. Cum a fost pentru tine această experiență de lucru cu frații Russo și această distribuție?

Dhanush: A fost uimitor. M-am distrat de minune înțelegând cum funcționează Hollywood-ul. Am făcut aproximativ 50 de filme, 22 de ani de muncă în industria filmului indian. A fost cu adevărat uimitor. Să crești uitându-te la filme de la Hollywood și să fii într-unul este uimitor. Este foarte frumos și sunt foarte recunoscător regizorilor pentru că m-au găsit și m-au ales.

Ryan, ca actor, cum echilibrezi momentele comice și cele serioase pline de acțiune? Te pregătești diferit în funcție de tonul scenariului?

Ryan Gosling: Ei bine, cred că da, te pregătești diferit. Depinde de regizori. Frații Russo au un proces foarte grozav, unul pe care nu l-am mai făcut până acum, în care, la începutul filmului, ne-am așezat cu toți șefii de departament și am pus scenariul pe un ecran mare și toată lumea a discutat. Știi ce film faci. Și, pur și simplu, a devenit clar că filmam pentru lucrurile pe care am crescut să le iubesc în anii ’80 și ’90, care aveau un fel de simț al umorului în sine.

Anthony Russo: Ryan mi-a reamintit de ceva. Doar ca să vă dau un exemplu despre cum ne place să lucrăm cu actorii: era într-o mașină cu Ana și a încercat să glumească, iar eu m-am apropiat de el și i-am spus: „Da, asta n-o să zici niciodată” (n.r. – râde).

Joe și Anthony, The Gray Man se termină cu dispariția lui Sierra Six. Credeți că există o posibilitate pentru povești suplimentare în universul Gray Man?

Anthony: O parte din motivația noastră de a aduna o distribuție uimitoare ca aceasta, care poate întruchipa atât de multe personaje interesante, a fost speranța de a crea un fel de univers în care ai fi vrut să-i urmărești pe toți, fie înainte, fie înapoi, din acest moment în timp pe care l-am prins în acest prim film. Deci da, sperăm că vor fi mai multe povești de spus în universul The Gray Man.