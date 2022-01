Top 10 filme și seriale pe Netflix, Prime Video și Disney+, la început de 2022

„The Witcher”, care a revenit pe Netflix pentru un al doilea sezon, în data de 17 decembrie, a dominat topurile ultimelor săptămâni, în Statele Unite Ale Americii.

Graficul de streaming a fost întocmit de Nielsen. Pe locul doi, la o distanță destul de mare de locul unu, s-a situat „CoComelon”, tot de pe Netflix, cu 840 de milioane de minute de vizionare. Disney+ a adăugat un nou episod din „Hawkeye”, în buna tradiție respectată de acest streamer și a reușit, astfel, performanța să adune 580 de milioane de minute de vizualizare, în contextul tuturor episoadelor apărute până acum, din acest film serial (mai exact: cinci episoade)

„The Unforgivable”, cu Sandra Bullock, una dintre producțiile-vedetă ale topului

„The Unforgivable”, un thriller dramatic cu Sandra Bullock în rol principal, a reușit să adune 566 de milioane de minute de vizionare, situându-se pe locul șase, în timp ce filmul de animație „Back to the Outback”, 485 de milioane.

Chiar și așa, vedeta incontestabilă rămâne de „The Witcher”, creat de Lauren Schmidt Hissrich. Serialul își bazează acțiunea pe o serie de cărți fantasy, cu același nume, scrise de Andrzej Sapkowski. Actorii Henry Cavill, Freya Allan și Anya Chalotra interpretează rolurile principale.

Acest top este valabil pentru streamerii Disney +, Hulu, Netflix, Apple TV + și Amazon Prime Video.

Top 10 filme și seriale Netflix, Prime Video și Disney+