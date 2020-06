Doliu în lumea cinematografiei! A murit un actor celebru din Stăpânul Inelelor

A murit celebrul actor Ian Holm, care l-a interpretat pe Bilbo Baggins în trilogia Stăpânul Inelelor. Îndrăgitul actor a murit la vârsta de 88 de ani, în Londra, iar alături i-a fost familia.

Doliu în lumea cinematografiei! A murit un actor celebru din trilogia Stăpânul Inelelor

Ian Holm, actorul care l-a întruchipat pe Bilbo Baggins în filmul Stăpânul Inelelor, a murit. Actorul avea 88 de ani, iar anunțul trist a fost făcut de către agentul său.

Actorul Ian Holm a jucat o varietate de multe alte roluri, de la androizi până la hobbitul in Stăpânul Inelelor. Celebrul actor și-a găsit sfârșitul în Londra la 88 de ani, după cum a confirmat agentul său pentru The Guardian.

Actorul a decedat lângă familia lui

„Cu mare tristețe, anunțăm că actorul Sir Ian Holm a murit în această dimineață la vârsta de 88 de ani. A murit liniștit în spital, vegheat de familia lui. A fost încântător, amabil și talentatși îi vim simți lipsa”, se mai spune în comunicatul are precizează că actorul suferea de o afecțiune provoată de boala Parkinson.

Pe de altă parte, deși trilogia Stăpânul inelelor a înregistrat câștiguri de peste 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, Orlando Bloom nu s-a ales cu o sumă mare, dar rolul în celebra peliculă i-a adus faima de care actorul avea nevoie.

Câți bani a câștigat Orlando Bloom în Stăpânul inelelor

”Nimic, am primit mai nimic. 175.000 de dolari. Dar a fost cel mai mare cadou din viata mea. Glumesti? As face-o din nou pentru jumatate din banii aceia”, a spus Orlando Boom.

Bloom a debutat ca elful Legolas în The Fellowship of the Ring în 2001, au urmat apoi The Two Towers în 2002 și The Return of the King în 2003.