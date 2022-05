Suprafața planetei Marte arată de parcă ar fi „zgâriată” de un monstru: care este adevărul, de fapt

Oamenii de știință de la Agenția Spațială Europeană (ESA) au postat noi fotografii cu caracteristicile suprafeței lui Marte făcute de Mars Express săptămâna aceasta, descriindu-le ca arătând „de parcă cineva ar fi zgâriat cu unghiile pe suprafața planetei roșii, scoțând tranșee lungi, în timp ce făcea acest lucru”.

Totuși, mai degrabă decât o creație a unui monstru, ESA a spus într-un comunicat de presă că regiunea, numită Tantalus Fossae, a fost creată atunci când un vulcan din apropiere a crescut în altitudine.

Ei au lansat fotografii cu tranșeele – și craterul de aproape 12 mile lățime pe care îl traversează – pe Twitter, prezentate mai jos. Regiunea a fost numită după fiul lui Zeus, Tantalus, care a trădat zeii și a fost forțat să îndure pedeapsa. ESA Mars Express orbitează Marte din 2003 și a captat o mulțime de informații despre Planeta Roșie, iar miliardari precum CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, plănuiesc să o colonizeze.

