SUA, avertisment grav. Ce se întâmplă dacă Rusia folosește arme chimice în războiul din Ucraina

Rusia va îndura cele mai grave consecințe din partea SUA dacă va recurge la folosirea de arme chimice în Ucraina, a declarat duminică ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield. „Vom răspunde agresiv!“, a avertizat acesta. „Ați văzut până acum consecințele acțiunilor noastre împotriva Rusiei și împotriva lui Putin“, a adăugat Greenfield.

SUA avertizează Rusia cu privire la folosirea de arme chimice în invadarea Ucrainei, ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declarând ieri că Statele Unite vor „răspunde agresiv“ la acțiunile invadatorilor ruși dacă războiul „escaladează la acest nivel“.

„Ceea ce vedem că se întâmplă este, din nou, acesta este o operațiune cu steag fals a rușilor. Ei avansează cu privire la ceea ce ar putea intenționa să facă. Am mai văzut cum se întâmplă. Ei sunt cei care au folosit arme chimice… Și suntem îngrijorați că ar putea folosi arme chimice în Ucraina“, a declarat Thomas-Greenfield.

Atât SUA, cât și NATO au avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice sau ar putea demara o operațiune cu „steag fals“ în cazul în care acestea sunt folosite în atacul său împotriva Ucrainei.

La începutul lunii martie, președintele american Joe Biden a avertizat, la rândul său, că Rusia „va plăti un preț mare dacă va folosi substanțe chimice“.

Potrivit oficialilor occidentali, riscul ca Rusia să folosească arme neconvenționale în războiul din Ucraina este destul de mare.

Ei susțin că acest lucru se datorează parțial a ceea ce au putut vedea în alte locuri în care Rusia a fost implicată, în special în Siria (Atacul chimic de la Khan Shaykhun – 4 aprilie 2017), unde armele chimice au fost folosite de aliații săi, notează BBC.

„Cred că avem motive întemeiate să fim îngrijorați de posibila utilizare a armelor neconvenționale, parțial din cauza a ceea ce am văzut că s-a întâmplat în alte teatre de război.

Așa cum am menționat mai devreme, de exemplu, ceea ce am văzut în Siria, parțial pentru că am văzut un pic de pregătire a scenei pentru asta în afirmațiile false care apar, precum și în alte indicii. Este o îngrijorare serioasă pentru noi“, a declarat presei un oficial occidental.