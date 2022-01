Star Trek Picard va explora lumea celor mai iubite două episoade din DS9: noul trailer, lansat

Asteptarea a luat sfarsit. Noul trailer pentru „Star Trek Picard” a fost lansat, acesta punând accentul pe revenirea a două personaje importante atât din „Star Trek Next Generation”, cât și din celelalte serii, lansate ulterior.

Primul trailer al noului sezon „Star Trek Picard” a fost lansat de Viacom CBS în luna iunie a anului trecut. Acum, compania producătoare ne-a dăruit un al doilea trailer din care putem intui linia scenariului (cel puțin în mare). Conform a ceea ce știm până acum, pe lângă Seven of Nine, vor reveni alte două personaje iubite de public ca Guinan (interpretată de Whoopi Goldberg) și Q (interpretat de John de Lancie).

„Star Trek Picard” se întoarce în 2024

Noul sezon din „Star Trek Picard” va face o incursiune în universul căpitanului Sisko, din „Deep Space Nine” (DS9, pe scurt), readucând la viață povestea din „Past Tense” (sezonul trei din DS9), cea în care personajele principale călătoresc în timp.

În „Past Tense”, poliția îi lasă pe căpitanul Benjamin Sisko și pe doctorul Bashir în „Cartierul Sanctuar” al orașului, un ghetou care îi găzduiește pe cei săraci și bolnavi din San Francisco, ținându-i departe de cetățenii înstăriți. Așadar, Sisko realizează că au nimerit pe Pământ, cu câteva zile înainte de Revoltele Bell, un moment care devine crucial pentru construirea universului Star Trek.

Din câte putem intui din noul trailer, Jean Luc Picard se întoarce în același moment, „ajutat”, ca de obicei, de entitatea Q. „Sunt unele momente care ne bântuie toată viața”, poate fi auzit el spunând, în trailer.

Cele două episoade care alcătuiesc „Paste Tense” sunt considerate unele dintre cele mai bune pe care franciza le are de oferit, în mare parte pentru că abordează direct lipsa de justiție economică și rasială, din societatea americană.

Este greu de spus dacă Picard va avea ceva semnificativ de adăugat acestor episoade care au făcut istorie în rândul fanilor Trek, însă putem măcar să sperăm.

În Statele Unite ale Americii, sezonul doi din „Star Trek: Picard” va debuta pe Paramount+, în data de 3 martie. Amazon Prime Video va difuza serialul la nivel internațional, iar primul episod va fi disponibil începând cu data de 4 martie.