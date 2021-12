Călătoria în spațiu a „Căpitanului Kirk” se va transforma într-un documentar. Când vom putea vedea „Shatner in Space”

William Shatner, cunoscut fanilor SF drept primul căpitan al francizei „Star Trek”, și-a îndeplinit visul de a zbura în spațiu. Aventurile sale vor fi imortalizate într-un documentar ce se va lansa în curând.

Pe 13 octombrie 2021, actorul William Shatner, în vârstă de 90 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul său „Star Trek: Original Series”, a călătorit în spațiu la bordul unei rachete Blue Origin – New Shepard. Cu toate că această călătorie a durat doar 10 minute, conform propriilor declarații, au fost 10 minute care l-au transformat pentru totdeauna, luând în calcul rolul care l-a consacrat.

Cele 10 minute în spațiu ale „căpitanului”, documentate în „Shatner in Space”

Noul documentar, numit „Shatner in Space”, va fi lansat în data de 15 decembrie, în Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă. În celelalte părți ale globului, acesta va fi lansat cândva la începutul anului 2022 (nu se știe data exactă, în acest moment).

Cu toate că vizita în spațiu a lui William Shatner a durat doar 10 minute, documentarul promite aproximativ o oră, în care fanii acestuia pot vedea imagini de culise din timpul misiunii, cât și de dinaintea acesteia.

„Timpul petrecut în spațiu a reprezentat o experiență profundă pentru mine, pe care nu aș fi putut s-o anticipez”, a confirmat Shatner, într-o declarație de presă. „Documentarul va oferi o imagine reală a experienței mele. Sper că, pe această cale, oamenii vor înțelege că, pentru a salva Pământul, trebuie să mergem în spațiu”, a mai spus „Căpitanul” navei spațiale USS Enterprise (NCC-1701).

William Shatner a jucat rolul Căpitanului James T. Kirk, în prima adaptare a universului creat de Gene Roddenberry. „Star Trek: The Original Series” și-a marcat debutul în 1966 și a rezistat timp de trei sezoane, până în 1969. Ulterior, seriei i s-au adăugat alte patru filme, cel mai cunoscute și iubite dintre acestea fiind „Wrath of Khan” și „Search for Spock”.