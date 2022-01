Noul sezon Star Trek Picard ar putea să răspundă unor întrebări lăsate în aer, încă de pe vremea Next Gen: ce personaje din TNG revin

Cu toate că franciza Star Trek a început în 1966, cea mai cunoscută și iubită serie a acesteia este Next Generation (1987-1994). Povestea navei USS Enterprise (NCC-1701-D), condusă de căpitanul Jean Luc Picard, a activat imaginația multor fani ai science fiction-ului, la vremea respectivă. Se poate spune că serialul nu și-a pierdut din farmec nici acum, la mai bine de 28 de ani de la ultimul episod.

Drept dovadă, ani mai târziu, căpitanul Jean Luc Picard a revenit la datorie, într-o nouă serie dedicată exclusiv acestuia. În mod clar, dintre toate remake-urile și reinventările Star Trek ale ultimei perioade, „Star Trek Picard” reușește să trezească cea mai multă nostalgie, de vreme ce, în primul sezon, am putut să revedem personaje iubite ca William Riker sau Deanna Troi. Ba mai mult, serialul a decis să o readucă „la viață” inclusiv pe Seven of Nine, din „Star Trek Voyager”.

Două noi personaje, iubite de fanii Star Trek, ar putea să revină în sezonul doi „Picard”

Conform a ceea ce știm până acum, Whoopi Goldberg ar putea să revină în sezonul doi din „Star Trek Picard”, în rolul lui Guinan, cel mai înțelept barman din galaxie. În TNG, Guinan obișnuia să-l sfătuiască pe căpitanul Picard, de fiecare dată când acesta avea câte un conflict interior. Ba mai mult, s-a speculat ideea că legătura dintre cei doi ar fi mult mai puternică decât s-ar putea crede. Firește, TNG s-a încheiat în 1994, însă nu am aflat răspunsul la această întrebare.

Există marea posibilitate ca sezonul doi din „Picard” să ne ofere explicațiile pe care le așteptăm de aproape trei decenii.

Mai mult, simpaticul personaj Q va reveni, la rândul lui, pe micile ecrane. Q este, și la propriu, și la figurat, omniprezent în universul Trek, făcând parte atât din distribuția Next Gen, cât și din firul narativ al Voyager sau al Deep Space Nine. O variantă a personajului poate fi văzută inclusiv în Original Series, cu toate că John de Lancie reușește „nemurirea” și acaparează total personajul, fiind imposibil să vedem pe altcineva interpretându-l pe Q.

Sezonul doi din „Star Trek Picard” va debuta cândva în 2022, pe Paramount+.