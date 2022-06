Soția lui Zelenski răspunde liderilor europeni: Cedarea unor teritorii către Rusia nu va pune capăt războiului

Aceasta susține punctul de vedere al președintelui ucrainean care spune că regiunea Donbas – unde Rusia și-a concentrat acum ofensiva – va fi din nou ucraineană.

„Chiar dacă am recunoaște teritoriile noastre, agresorul nu s-ar opri la asta, ar continua să exercite presiune, să lanseze tot mai multe atacuri împotriva teritoriului nostru”, a adăugat Zelenska.

Pe de altă parte, civilii care nu au reușit să părăsească Luganskul, se adăpostesc de bombardamentele ruseşti sub o uzină chimică din oraşul ucrainean Severodoneţk şi este posibil să fie depozitate stocuri de substanţe chimice periculoase în instalaţie, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Serhii Gaidai.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 2, 2022