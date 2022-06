Obi-Wan Kenobi bate The Mandalorian: un nou record Star Wars și Disney, la premieră

Disney anunță că premiera Obi-Wan Kenobi este oficial cea mai mare de la Disney+, de până acum. Lucasfilm a jucat un rol major în succesul serviciului de streaming Disney, încă de la bun început, iar acum se culeg fructele succesului.

Primul episod din The Mandalorian a fost disponibil încă de când Disney+ s-a lansat, în 2019, și a devenit un succes uriaș pentru platformă. Sezonul 2, în 2020, a dovedit încă o dată puterea mărcii Star Wars pe micul ecran.

Obi-Wan Kenobi a devenit al treilea titlu Star Wars și a debutat pe Disney+ în weekendul trecut, după o premieră specială formată din două episoade.

Cu o acțiune plasată la un deceniu după evenimentele din Războiul Stelelor: Episodul III — Revenge of the Sith, Ewan McGregor revine în rolul său.

Acum, la doar câteva zile după ce primele două episoade au fost lansate pe Disney+, s-a confirmat că Obi-Wan Kenobi a avut cea mai mare premieră Disney+ de până acum. Compania nu a dezvăluit nicio cifră oficială care să ateste audiența serialului, dar anunțul menționează că serialul Star Wars este cea mai vizionată premieră, la nivel global, atunci când ne referim la cele difuzate de Disney+.

Loki, de la Marvel Studios, a deținut anterior recordul de a fi cea mai mare premieră Disney+, dar valorile folosite pentru Obi-Wan Kenobi par să fie diferite. Cu toate acestea, situația pare destul de clară: serialul a depășit recordul de premieră deținut de The Mandalorian.

Thank you to the best fans in the galaxy for making #ObiWanKenobi the most-watched @disneyplus Original series premiere globally to date, based on hours streamed in an opening weekend. pic.twitter.com/bC5WI0kAby

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022