Sezonul trei din „The Mandalorian” întârzie puțin: când se lansează pe Disney+

Desigur, The Mandalorian va fi difuzat pe Disney+. Data când îl vei putea vedea este 1 martie 2023.

Așadar, fanii Mandalorian pot acum să își adauge un memento foarte important pentru 1 martie 2023. Al treilea sezon din The Mandalorian va avea premiera în acea zi și va fi disponibil pentru streaming pe Disney+, a dezvăluit contul oficial de Twitter al serialului. Disney viza inițial o dată de lansare în februarie 2023, după cum notează Ars Technica, dar o scurtă întârziere nu este prea rea.

Compania a lansat primul său trailer teaser pentru sezonul trei din serial la D23 Expo din acest an, în septembrie, arătându-i pe Grogu (cunoscut anterior ca Baby Yoda pe internet) și Mando (sau Din Djarin) reuniți. Dacă vă amintiți, Grogu a plecat cu Luke Skywalker la sfârșitul sezonului al doilea, pentru a-și termina antrenamentul în Force, la Templul Jedi.

The Mandalorian, sezonul 3, pe 1 martie

Până la apariția sezonului 3, au trecut peste doi ani de la lansarea celui de-al doilea sezon al seriei. Acestea fiind spuse, Mando și Grogu au apărut în The Book of Boba Fett, care a fost un spin-off al The Mandalorian lansat anul trecut.

Date noi dezvăluie că The Mandalorian, de la Disney+, este încă cel mai popular serial Star Wars de pe canalul de streaming. Serialul a avut premiera în noiembrie 2019, la data lansării Disney+ în SUA și, de atunci, a devenit un favorit al fanilor.

Aventurile lui Din Djarin (Pedro Pascal) și ale adorabilului Grogu („Baby Yoda”) au continuat să atragă atenția publicului de pretutindeni chiar și pe măsură ce au apărut noi producții ce au la bază poveștile Star Wars.

Lui The Mandalorian i s-au alăturat încă două serii Star Wars de la premiera din 2019: The Book of Boba Fett, din 2021, și Obi-Wan Kenobi, de anul acesta. Primul s-a dovedit a fi o continuare a poveștii lui Mando în a doua jumătate a sezonului, alături de propria călătorie a lui Boba pentru vindecare și mântuire. Al doilea l-a readus pe Ewan McGregor pe micile ecrane, alături de Hayden Christensen, în rolul Darth Vader/Anakin Skywalker.