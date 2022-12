Serialul Mandalorian se întoarce pe Disney+: când vei putea vedea sezonul al treilea din seria universului Star Wars

Un nou rezumat al sezonului 3 The Mandalorian îi prezintă pe Din Djarin (Pedro Pascal) și Grogu, întâlnind noi răufăcători, la întoarcerea seriei Star Wars.

Serialul de succes Disney+ Star Wars revine, în sfârșit, în martie 2023, după peste doi ani de la încheierea celui de-al doilea sezon. Așteptarea lungă pentru sezonul 3 The Mandalorian a fost făcută mai ușor de gestionat cu Din Djarin și Grogu luând în considerare Cartea lui Boba Fett. Noul sezon al seriei emblematice îi va pune din nou în rolurile principale, în călătoria către Mandalore.

The Mandalorian, sezonul 3, în martie, pe Disney+

În perioada premergătoare lansării sezonului 3 al The Mandalorian, vălul secretului despre ceea ce au creat Jon Favreau și Dave Filoni începe să dispară. După cum a spus Star Wars News Net, Disney a lansat un nou rezumat al sezonului 3 The Mandalorian, care oferă câteva noi idei pentru serie. Astfel, aflăm că noi răufăcători și aliați familiari vor fi prezentați pe tot parcursul sezonului 3 The Mandalorian.

Există o câteva personaje din Războiul Stelelor care sunt deja confirmate să se întoarcă și ar putea fi vechii aliați din trailerul sezonului 3 The Mandalorian.

Așadar, fanii Mandalorian pot acum să își adauge un memento foarte important pentru 1 martie 2023. Al treilea sezon din The Mandalorian va avea premiera în acea zi și va fi disponibil pentru streaming pe Disney+, a dezvăluit contul oficial de Twitter al serialului. Disney viza inițial o dată de lansare în februarie 2023, după cum notează Ars Technica, dar o scurtă întârziere nu este prea rea.

Compania a lansat primul său trailer teaser pentru sezonul trei din serial la D23 Expo din acest an, în septembrie, arătându-i pe Grogu (cunoscut anterior ca Baby Yoda pe internet) și Mando (sau Din Djarin) reuniți. Dacă vă amintiți, Grogu a plecat cu Luke Skywalker la sfârșitul sezonului al doilea, pentru a-și termina antrenamentul în Force, la Templul Jedi.