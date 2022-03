Serialul biografic al grupului irlandez U2, pe Netflix: când îl vei putea vedea

Netflix și producătorul J.J. Abrams vor dezvolta un serial despre parcursul grupului irlandez U2.

Potrivit The Hollywood Reporter, scenaristul „Bohemian Rapsody”, filmul biografic al formației Queen, Anthony McCarten, va scrie povestea noului serial cu U2, care va apărea în curând pe Netflix. Nu se știe deocamdată care va fi subiectul serialului despre grupul condus de Bono și format în 1976 la Dublin.

Filmele biografice despre muzicieni, la fel ca documentarele, sunt în vogă. După „Bohemian Rapsody” despre viața lui Freddie Mercury și grupul său rock, „Rocketman” a evocat viața lui Elton John. Și „Elvis”, proiectat la viitoarea ediție a Festivalului de Film de la Cannes, este despre Elvis Presley, în regia lui Baz Luhrman. De asemenea, Madonna este co-scriitorul unui film despre viața ei, proiect care se află încă în căutarea interpretei.

În caz că nu știai, U2 este o formație irlandeză de rock din Dublin. Înființată în 1976, ea este formată din Bono (vocalist și chitarist), The Edge (chitarist, claviaturist, și vocalist), Adam Clayton (basist) și Larry Mullen, Jr. (percuționist). Muzica pe care a cântat-o în perioada de început își trage originile din post-punk, dar a ajuns, în cele din urmă, să încorporeze influențe din mai multe genuri de muzică pop. De-a lungul întreprinderilor muzicale, cei patru și-au menținut un sunet construit pe muzică instrumentală melodică, scoasă în evidență de sunetul de mare varietate timbrală al chitarei lui The Edge și pe vocea expresivă a lui Bono. Versurile lor, adesea împodobite cu imagistică spirituală, se concentrează pe o tematică personală și socio-politică.

U2 a lansat 12 albume de studio și se numără printre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile, vânzând peste 150 de milioane de discuri în toată lumea. Au câștigat 22 de premii Grammy, mai mult decât orice altă formație și, în 2005, au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame în primul an în care au fost eligibili. Rolling Stone a clasat formația U2 pe locul 22 în lista „celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile” și a etichetat-o drept „cea mai mare formație din lume”. De-a lungul carierei, ca grup, dar și individual, au dus campanii pentru susținerea drepturilor omului și în scopuri filantropice, între care campanii cu Amnesty International, campania ONE/DATA⁠(en), Product Red⁠(en) și acțiunea Music Rising⁠(en) a lui The Edge.