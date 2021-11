Bono dă viață personajului Clay Calloway, în „Sing 2”. Animația va debuta pe marile ecrane în decembrie

„Your song saved my life” face parte din coloana sonoră și este interpretată de Bono, în duet cu Scarlett Johansson.

Bono, solistul trupei U2, revine în lumina reflectoarelor în a doua parte a producției de animație, „Sing 2”. Celebrul artist îl va interpreta pe Clay Calloway, un leu bătrân care se autoizolează, în urma morții soției sale. Printre altele, simpaticul leu este pasionat și de muzica rock, leitmotif-ul în jurul căruia se construiește acțiunea animației.

În noul trailer, publicat pe YouTube de Illumination, personajele din prima parte a animației își continuă aventurile, de data aceasta producția mizând pe și mai multă acțiune, scenariștii scoțându-le pe acestea în afara zonei de confort. Pe scurt, vorbim despre coregrafie complexă, asezonată cu umor și multă-multă muzică bună.

„Sing 2” promite să aducă emoție și căldură în sufletele privitorilor, mizând pe nostalgie, însă și pe acel strop de copilărie de care avem nevoie cu toții, indiferent cât de „mari” am fi.

Ce rol joacă Bono în Sing 2

Contribuția lui Bono nu se rezumă numai la interpretarea personajului Clay Calloway, în „Sing 2” putând fi ascultate piese celebre mai vechi ale U2 ca „Where the streets have no name”, „Stuck in a moment you can’t get out from” sau „I still haven’t found what I’m looking for”. Coloana sonoră oficială a producției este semnată, de asemenea, tot de Bono, „Your song saved my life” fiind cântată de solist în duet cu actrița Scarlett Johansson.

De altfel, conform declarațiilor lui Bono, susținute de colegul său de trupă, The Edge, U2 nu ar fi stat degeaba în lockdown, lucrând în tot acest timp la noi piese, printre care și la coloana sonoră a animației „Sing 2”, menționată anterior.

Bono nu este singurul nume celebru care face parte din distribuția „Sing 2”, regizorul Garth Jennings aducându-i laolaltă pe Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club, The Dark Tower, True Detective, The Wolf of Wall Street), Reese Witherspoon (Wild, Legally Blonde, Big Little Lies), Nick Kroll (Big Mouth), Scarlett Johansson (Captain America: Civil War, Hitchcock, The Avengers, Vicky Cristina Barcelona, Her, Captain Marvel), însă și pe celebrul cântăreț și compozitor, Pharrell Williams.

„Sing 2” va debuta în cinematografe în data de 22 decembrie 2021.