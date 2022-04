Șefa Parlamentului European cere embargouri pe importurile de energie din Rusia, în contextul crimelor de război din Ucraina

Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, a cerut luni liderilor din UE să introducă embargouri obligatorii asupra importurilor de energie rusă, acuzând în același timp Rusia că a comis „crime de război” în Ucraina, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Declaraţia a venit în contextul în care liderii celor 27 de state membre ale UE discută despre noi sancţiuni împotriva Moscovei, conform şefului diplomaţiei UE, Josep Borrell. Mai mult, este nevoie de unanimitate ca să se poată adopta noi măsuri, dar Germania şi Austria exclud în continuare oprirea importurilor de gaz rusesc ca sancţiune.

PPE, cel mai mare grup din PE, „susţine un embargou asupra cărbunelui şi petrolului”, a spus în plen eurodeputatul german Peter Liese.

Se pare că necesitatea de a reduce dependenţa de energiile fosile este susţinută prin consens, dar UE „mizează pe gaz natural lichefiat”, mai ales din SUA, refuzând astfel să dezbată o interdicţie asupra gazului rusesc, după cum a denunţat eurodeputatul olandez Bas Eickhout, din partea Verzilor.

Appalled by atrocities of Russian army in #Bucha & other liberated areas.

This is cold reality of Putin’s war crimes.

World must be aware of what is happening. Tougher sanctions must be imposed.

Perpetrators & their commanders must be brought to justice.#StandWithUkraine️

— Roberta Metsola (@EP_President) April 3, 2022