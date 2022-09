Se întâmplă cu pensiile a milioane de români, peste noapte: când vine cea mai mare mărire din ultimele decenii

Tot mai multe partide de guvernământ se bat în promisiuni legate de majorarea pensiilor românilor, cel puțin cu rata inflației, aproximativ 15%. Inițial, Marcel Ciolacu de la PSD s-a arătat foarte ambițios pe subiect. Acum, a venit rândul liberalilor.

Pensionarii români s-ar putea bucura de o majorare semnificativă a pensiilor, 16%, în următoarea perioadă. Cel puțin acesta este planul prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan. Oficialul liberal a insistat în weekend pe faptul că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a identificat resursele bugetare pentru materializarea unei astfel de măriri. Rămâne să găsească formula de creștere a pensiilor, altfel ”pleacă acasă”.

Pensiile românilor, subiect de campanie electorală

În timp ce a profitat de ocazie pentru a-l critica pe ministrul Finanțelor, Rareș Bogdan a insistat pe faptul că, față de fostul ministru, Florin Cîțu, se împrumută la dobânzi mai mari și negociază mai prost, a explicat prim-vicepreședintele PNL într-o intervenție la Realitatea TV.

În teorie, o mărire de aproximativ 10% de la 1 ianuarie 2023 este bătută în cuie pentru pensionari, dar Rareș Bogdan a spus că este prea mică, în condițiile în care inflația este în urcare și cu mult peste respectiva valoare. ”PNL dorește mărirea pensiilor. Consider că 10 la sută este puțin, pentru că inflația este de 15 la sută și este în creștere. Deci dacă Ministerul Finanțelor este la domnul Câciu. Domnul Câciu a anunțat că are bani pentru mărirea pensiilor. PNL dorește mărirea pensiilor exact cu cât a rămas până la 40 la sută. Noi am mărit o dată cu 14 la sută, am mai mărit încă o dată pensiile cu 10 la sută. Haideți să le mărim, să fie lucrurile extrem de clare, cu tot ceea ce a rămas”, a explicat Rareș Bogdan, citat de News.ro.

Vizavi de procentul exact la care să se aștepte în plus pensionarii români, Rareș Bogdan a precizat că ministrul Finanțelor trebuie să găsească sursa de finanțare. ”Acest procent din punctul meu de vedere este ridicol, este o bătaie de joc la adresa pensionarului român. Inflația este de 15 la sută. În momentul ăsta, pentru a fi corecți, și domnul Barna are perfectă dreptate, trebuie să fie de minim 16 la sută creșterea. Consider că poate fi și mai mare, având în vedere că inflația este galopantă. Domnul Câciu trebuie să găsească sursă de finanțare. Propunerea mea în coaliția de guvernământ va fi să fie minim 16 la sută creștere de pensii, pentru a ajunge la procentul de 40 la sută. PNL a crescut pensiile cu 14 la sută. Imediat după ce am făcut coaliția nouă, actuală, cu PSD, am venit cu încă o creștere în luna ianuarie, de 10 la sută. În momentul acesta, avem o creștere a pensiilor, în ultimii doi ani, de 24 la sută. Pentru a ajunge la procentul de 40 la sută, potrivit legii, trebuie o creștere de 16 la sută”, a declarat Rareș Bogdan.

În final, același lider liberal a insistat pe faptul că, dacă nu se materializează majorarea generoasă a pensiilor, ministrul Finanțelor trebuie demis. ”Avem un ministru al Finanțelor, domnul Câciu, care a anunțat că a descoperit deja resursele financiare, domnul Câciu e obligat să găsească formula de creștere a pensiilor cu minim 16 la sută. Dacă domnul Câciu nu găsește resursele bugetare, dar a anunțat că le are, pleacă acasă, simplu. Este ministrul Finanțelor. Dânsul a anunțat, nu eu. (…) Îl așteptăm luni sau marți la coaliție cu resursa bugetară și să creștem pensiile cu 16 la sută. Majorarea de 5 la sută sau 10 la sută este bătaie de joc la adresa românilor”, a precizat Bogdan.