Vestea dimineții pentru 8 milioane de români: schimbarea majoră din sistemul de pensii, decizia ASF

Sistemul de pensii din România a suferit mai multe schimbări importante în ultimul an, dar cea mai recentă vine de la ASF și vizează pensiile private obligatorii, Pilonul 2, a opt milioane de viitori pensionari.

La momentul de față, aproximativ 7,8 milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii. Din această poziție, în 2021, sub formă de comisioane de administrare, românii au contribuit 577 de milioane de lei către cei șapte administratori de fonduri de pensii. ASF sau Autoritatea de Supraveghere Financiară a cerut eliminarea comisionului pe contribuții plătite și, implicit, eliminarea uneia dintre cele două surse de venit pentru administratori.

Ce se întâmplă cu banii românilor de la Pilonul 2 de pensii administrate privat

Nu mai puțin de 92,4 miliarde de lei se află în administrarea a șapte administratori de pensii private obligatorii Pilonul 2. Aceștia din urmă fac bani din două surse ce se reflectă într-un singur comision plătit de cei aproximativ 8 milioane de români, contribuabili. Este vorba de deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 0,5% și de deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună.

Pornind de la recomandarea ASF, prima dintre cele două deduceri de mai sus va dispărea. Ministerul Muncii a lansat deja un proiect de Ordonanță de Urgență care propune, printre altele, eliminarea comisionului pentru contribuțiile plătite, una din cele două surse de venituri ale administratorilor din Pilonul II.

Acest efort legal care va ajuta la creșterea efectivă a fondului de pensii private obligatorii pentru români, Pilonul 2, vine după ce ASF și-a argumentat recomandarea. Dintr-un calcul simplu, administratorii de fonduri au câștigat în 2021 nu mai puțin de 577 de milioane de lei. Din acea sumă, 48,5 milioane de lei au fost încasați din comisionul pe contribuțiile plătite. Conform legii, valoarea comisionului de administrare perceput de către administratorii de fonduri administrate privat din activul net total poate fi de 0,07% pe lună doar în situația în care rata de rentabilitate a fondului este de 4 puncte procentuale peste rata inflației. În cazul în care rentabilitatea fondurilor este sub nivelul ratei inflației, cum se întâmplă în prezent, acest comision nu poate depăși 0,02% pe lună.

În mod previzibil, administratorii fondurilor sunt nemulțumiți de inițiativă. Cei 7 administratori din Pilonul II se tem că Guvernul i-ar obliga să meargă pe pierdere, cu venituri sub cheltuieli. Ei au atenționat săptămâna trecută autoritățile că eliminarea comisioanelor din contribuții ar accentua și mai mult reducerea puternică a veniturilor din acest an, fapt ce ar putea afecta sustenabilitatea operațiunilor din România. Aceștia spun că în acest an, pe fondul volatilității piețelor financiare și implicit al performanțelor reduse ale fondurilor de pensii, se așteaptă la o reducere cu 43% a veniturilor din comisioane, comparativ cu anul trecut, adică la venituri de circa 330 milioane de lei, față de venituri de peste 577 milioane de lei în 2021. Suplimentar, eliminarea comisioanelor din contribuții, propusă acum de ASF și Guvern, ar conduce la o diminuare cu încă 15-20% a acestor venituri, respectiv circa 55-60 milioane de lei, conform estimărilor realizate de APAPR, conform Hotnews.