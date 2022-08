Ce se întâmplă cu pensiile din România, dar cu salariul minim: vestea pe care o așteaptă milioane de români

Foarte mulți români trăiesc în niște condiții mizere, fără să-și permită coșul minim de cumpărături, iar cei mai mulți dintre ei sunt pensionari sau au doar salariul minim pe economie. Din acest motiv, creșterea celor două este vitală pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din România.

Partidul Social Democrat a început o campanie electorală cât se poate de agresivă și, deși face parte din coaliția de guvernare, iese la înaintare cu promisiuni care, de multe ori, nu au nicio șansă reală de materializare. Cu toate acestea, devin subiect de discuție în spațiul public, iar când premierul atrage atenția că nu sunt bani, afirmațiile sunt percepute ca rea voință, capitalul politic din spatele inițiativei mergând la social democrați. Asta pare să se întâmple acum și cu creșterea pensiilor și a salariului minim.

Creșterea salariului minim și a pensiilor, sub semnul întrebării

Liderul PSD a ieșit în fața camerelor și a promis o majorare a pensiilor cu minim 10% și a salariului minim brut de la 2250 de lei la 3000 de lei. Pus în fața întrebării pe marginea acestei propuneri, premierul nu s-a arătat neapărat sceptic, dar cu siguranță a fost rezervat în a face promisiuni. „Ca să putem să asigurăm acest pachet măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să majorăm atât pensiile, cât şi salariile”, a fost de părere șeful Executivului.

„Legat de acea propunere pentru majorarea salariilor, un nou set de măsuri sociale, vă rog să aveţi încredere că la nivelul coaliţiei de guvernare, atât PNL, cât şi PSD cât şi UDMR, am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populaţiei şi, în mod deosebit, protejarea economiei. Ca să putem să asigurăm acest pachet măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să majorăm atât pensiile, cât şi salariile. Ştiţi bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut două măsuri care au vizat cetăţenii vulnerabili şi pensionarii cu pensii sub 2.000 lei. Am avut, de asemenea, discuţii cu partenerii noştri sociali şi ne-am angajat ca, în momentul în care vom finaliza rectificarea bugetară, în funcţie de posibilităţile bugetare vom majora şi salariile şi ne-am permis să asigurăm ¼ din ceea ce rămăsese neacordat, în conformitate cu prevederile legii 153”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-o conferință ce a avut loc în contextul vizitei bazei sportive „Academia de fotbal Gheorghe Hagi”.