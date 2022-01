Scenariul complet Spider-Man: No Way Home a scăpat online: cine l-a publicat și de ce

Scenariul celui mai de succes lungmetraj al momentului, „Spider-Man: No Way Home” a fost publicat online.

Acest lucru a fost făcut de Sony Pictures, iar decizia coincide cu o alta, a studioului, mai exact de a-și face reclamă, în contextul galelor de premii ce vor urma, în perioada următoare.

„Spider-Man: No Way Home” speră ca, la următoarea decernare a premiilor Oscar, să plece acasă cu cel puțin una dintre râvnitele statuete, astfel că face tot posibilul pentru a atrage atenția asupra sa, fie prin reclame, interviuri cu actorii din film sau, mai nou, prin publicarea online a scenariului complet.

Cum a ajuns „Spider-Man: No Way Home” să aibă atât de mult succes

În mod evident, deși nu e primul film din fraciza Spider-Man, și absolut cert că nu va fi nici ultimul, „Spider-Man: No Way Home” s-a remarcat întocmai prin calitatea scenariului. Spre deosebire de celelalte producții, din anii precedenți, „No Way Home” a combinat perfect o poveste nouă cu altele mai vechi, pentru a bifa atât elementul surpriză, cât și pe cel ce ține de nostalgie.

Așadar, ni se face cunoștință cu Spider-Man-ul lui Tom Holland încercând să facă față provocărilor, luptându-se cu răufăcători pe care i-am putut vedea și în alte filme. Mai mult, se introduce noțiunea de multivers (cu ajutorul puterilor lui Doctor Strange), astfel că acum avem trei Peter Parker, și nu unul. Ceilalți doi, rezidenți ai altor universuri, sunt interpretați de cunoscuții Andrew Garfield și Tobey Maguire, actori care au îmbrăcat costumul Omului Pajanjen și în trecut.

Cu scenariul lansat online, Sony Pictures încearcă să ne facă să înțelegem întocmai asta: că motivul pentru care vânzările producției au făcut acele de ceasornic să sară, este scenariul foarte bine gândit, care se diferențiază de tot ceea ce am văzut până acum, într-un film cu și despre Peter Parker și alter-ego-ul său.

Din nefericire, nu același lucru se poate spune despre altă franciză retrezită la viață, de curând, „The Matrix Resurrections”.