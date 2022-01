Pericol pentru Netflix în România. Platforma care apare și vrea să bată tot

Veste proastă pentru cei de la Netflix. Celebra platformă de streaming, cu milioane de clienți în România, va avea parte de o concurență serioasă în curând. O nouă platformă vine în țara noastră în vara anului 2022. Reprezentanții firmei respective vor pune la bătaie filme, seriale şi producţii inedite, menite să-i distreze atât pe cei mici, cât și pe cei mari. Despre cine este vorba.

Ce platformă de streaming vrea să detroneze Netflix în România

Netflix ar putea fi detronat în România, în doar câteva luni, deoarece Disney Plus va ajunge în țara noastră în vara anului 2022. Celebra platformă de streaming este deja disponibilă în Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan şi Hong Kong şi America Latină.

Disney Plus va rula filme și seriale produse de giganți precum Disney, Pixar, Marvel, Star Wars şi National Geographic şi va include şi conținut de la Star, 20 Century Studios, Disney Television Studios, FX şi Searchling Pictures.

Momentan nu se știe cât va costa abonamentul în România, deși în Statele Unite ale Americii, utilizatorii platformei deținute de The Walt Disney Company plătesc 8 dolari pe lună, echivalentul a 35 de lei, pentru a viziona filmele lor preferate.

Odată ce va ajunge în România, Disney Plus se va alătura celorlalte platforme celebre de streaming disponibile în România precum HBO GO, Amazon Prime, Vodafone TV sau MUBI.

Oficialii Disney Plus menționează faptul că platforma de streaming ar fi trebuit să fie valabilă în România încă din octombrie 2021, însă pandemia de coronavirus le-a dat peste cap planurile de extindere. Disney Plus va fi valabil în 42 de țări și 11 teritorii, inclusiv România.

Când a apărut Disney Plus și câți abonați are

Disney Plus a fost lansat în toamna anului 2019 în S.U.A., Canada și Țările de Jos. Platforma de streaming care este competitorul celebrului Netflix are 118 milioane de abonați.

În Europa, pe lângă Țările de Jos, serviciul este disponibil în prezent în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Monaco, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

În India, serviciul este cunoscut sub numele de Disney Plus Hotstar și este lider de piață. Marca Disney Plus Hotstar este folosită și în Indonezia, Malaezia și Thailanda, unde operează cu un model de afaceri semnificativ diferit față de piețele mai dezvoltate.