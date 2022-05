Rusia urmează să pună în funcțiune 50 de rachete nucleare Satan 2

Kremlinul vrea să pună în funcţiune nu mai puțin de 50 de rachete bastilice intercontinentale Sarmat în doar câteva luni. Directorul general al agentiei spaţiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a făcut marele anunț și spune că toată operațiunea va fi finalizată până în luna noiembrie a acestui an.

Acest echipament militar va fi conceput în oraşul siberian Krasnoyarsk, a declarat el agenţiei de presă Interfax.

La finalul lunii aprilie, Moscova a anunțat că și-a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală Sarmat. Vladimir Putin spunea despre aceasta este „o armă unică”: „Îi va face pe dușmanii Rusiei să reflecteze”.

Liderul de la Kremlin a apărut la mai multe stații TV în timp ce era informat de către armată că racheta a fost lansată cu succes de la Plesetsk, în nord-vestul țării, și a lovit ținte în peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat.

„Vă felicit pentru lansarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale Sarmat. Este un eveniment semnificativ în dezvoltarea unor sisteme de arme promițătoare pentru armata rusă (…) Sistemul are cele mai înalte caracteristici tactice și tehnice și este capabil să depășească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are corespondenți în lume și nu va mai avea mult timp”, a susținut președintele Rusiei.

