Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat în urmă cu puțin timp. Dezvăluirile unui înalt oficial de securitate

Președintele rus ar fi fost ținta unui asasinat, de care a scăpat fără probleme. Anunțul a fost făcut de unul dintre cei mai înalți oficiali ai Kremlinului.

Se pare că tentativa a avut loc chiar după începutul războiului, potrivit anunțului făcut de Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apărării ucrainean, care a făcut declarația pentru o publicație locală din Ucraina.

Astfel, potrivit sursei citate, Vladimir Putin ar fi fost atacat de mai mulți indivizi din zona Caucazului, iar tentativa ar fi avut loc în urmă cu două luni. Până în prezent, nu au fost prezentante dovezi, iar agențiile de presă nu au putut verifica din surse indepentente informațiile.

Pe de altă parte, guvernatorul regiunii rusești Kaliningrad, a ”scăpat porumbelul” în programul de propagandă Rossiya 24. Anton Alikhanov spue că situația economică din regiunea sa este nefavorabilă din cauza războiului. Anunțurile oficialului au fost întrerupte de Vladimir Putin. Potrivit spuselor lui Putin, Alihanov a făcut două greșeli de propagandă: a numit războiul război și a recunoscut că este nefavorabil. Putin a răspuns că „operațiunea militară specială din Donbas” nu are nicio legătură cu ceea ce spunea Alikhanov.

The governor of the #Kaliningrad region complained about the economic decline in the region because of the war in #Ukraine. #Putin replied that the „special operation in the #Donbas” (not „special operation in Ukraine”, as he usually says) has nothing to do with that. pic.twitter.com/PF6wHBekuB

— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2022