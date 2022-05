Rusia amenință Marea Britanie: „O singură rachetă ar distruge-o în două minute”

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a făcut amenințări nucleare repetate împotriva Regatului Unit și a altor țări NATO. La doar câteva zile după ce trupele lui Vladimir Putin au început să atace țara vecină, președintele a avertizat dur acele state care intervin pentru Zelenski. Liderul de la Kremlin a plasat descurajarea nucleară a Rusiei în stare de alertă maximă, o acțiune descrisă mai târziu ca fiind pentru „a distrage atenția lumii și a publicului de la ceea ce face, de fapt, în Ucraina”.

Un deputat rus a amenințat din nou Marea Britanie, explicând că „o singură rachetă Sarmat” va distruge țara „în două minute”. Cu toate acestea, Rusia depune toate eforturile ca să nu se ajungă la această situație, a mai spus Yuri Șvitkin.

Fost parașutist în cadrul forțelor armate ruse, care s-a alăturat partidului Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin, Yuri Șvitkin subliniază „din nou” că „facem tot ce ne stă în putință ca acest lucru să nu se întâmple” (n.r. – atac nuclear asupra Regatului Unit).

De precizat că nu este prima dată când Șvitkin vorbește de folosirea unei rachete Sarmat pentru distrugerea Marii Britanii. La o zi după ce Rusia a anunțat testarea cu succes a noii sale arme intercontinentale, deputatul a spus că „focoasele acestei rachete sunt într-adevăr capabile să lovească ținte inamice”.

Un alt rus care a șocat omenirea cu declarațiile sale este Dmitri Kiseliov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia. Potrivit acestuia, Kremlinul poate scufunda „pentru totdeauna” insulele Britanice, folosind vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon, iar UK ar fi transformat într-un „deșert radioactiv”. Marea Britanie a devenit o țintă pentru Moscova din cauza sprijinului militar și politic acordat Ucrainei.

MP Yuri Shvytkin (a former paratrooper) says that „if necessary”, Russia could destroy the entire UK in a couple of minutes with a single Sarmat missile

Needless to say, he didn’t express concern about what might happen to Russia if it did so

(with subtitles) pic.twitter.com/gRyioWDL5q

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 22, 2022