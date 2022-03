REVIEW The Adam Project: filmul Netflix în care Ryan Reynolds joacă, pentru a treia oară, același rol

„The Adam Project” are șanse reale de a deveni preferatul fanilor lui Ryan Reynolds, dar și al celor care preferă un SF-urile cu accente de comendie, dar și cu ușoare elemente nostalgice, ca să fie „supa completă”.

Am să încep acest review spunând că există posibilitatea ca, pe ici pe colo, fără voia mea, să se mai strecoare câte un spoiler. Chiar și așa, cu sau fără spoilere și, în ciuda faptului că am să critic un pic această peliculă, o recomand oricui are chef să vadă un film simpatic în care se râde înfundat la unele glume, bașca se mai și plânge.

„The Adam Project”, cu bune și cu rele

Am văzut „The Adam Project” într-una dintre serile acestei săptămâni, neavând chef să urmăresc ceva extrem de complicat, în acel moment. Așadar, am dat play pe Netflix și am sperat cu toată ființa mea că am să-l văd pe Ryan Reynolds interpretând și un altfel de rol decât cel pe care l-a executat, aproape în oglindă, în franciza „Deadpool”, dar și în „Red Notice”. Dacă le-ați văzut pe cele două, probabil ați observat cum în ambele, Reynolds joacă rolul unui tip isteț, mereu cu ironia la el, care scapă ca prin urechile acului, în ultimul moment.

Din păcate (sau din fericire, în caz că Reynolds nu știe să joace și altfel), același rol face și în „The Adam Project”, un film ușurel despre călătoriile în timp, în care îl vedem pe Adam întâlnindu-se cu varianta lui mai mică, din 2022.

Partea bună este că, oricât de evident ar fi că „The Adam Project” nu este vreo capodoperă, vizionarea acestui film este una plăcută, care te poate lăsa cu lacrimi în ochi dacă te nimerești să rezonezi cu anumite întâmplări din scenariu.

Iar dacă Ryan Reynolds joacă același veșnic rol, lucrurile stau diferit în cazul puștiului care interpretează varianta lui mai mică, Walker Scobell.

Din distribuție mai fac, de asemenea, parte, Mark Ruffalo, Jennifer Gardner și Zoe Saldana.