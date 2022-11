REVIEW Lenovo Slim 7i Pro X – ultraportabilul perfect la limita dintre business și gaming

În încercarea de a adresa un public cât se poate de pretențios și, în același timp, de variat, Lenovo a lansat cel mai nou ultraportabil de top din portofoliu. Cu numele complet Lenovo Slim 7i Pro X, micuțul din imaginile alăturate deservește în egală măsură clientela de business și amatorii de gaming

În 2022, sistemele ultraportabile s-au schimbat radical față de acum 3-4-5 ani. Găsești laptopuri de gaming mai mici de două kilograme și notebook-uri cu ecran de 14,5 sau 15 inci într-o carcasă în care, până nu demult, abia strecurai un panou de 13,3 inci cu o ramă generoasă. Tot la capitolul upgrade-uri, intră opțiunile avansate de securitate, în timp ce, nu de puține ori, conectica te poate surprinde. Cu alte cuvinte, 2022 are părți bune și foarte bune atunci când vorbim de sisteme portabile, dar partea cea mai îmbucurătoare ține de faptul că, atunci când banii nu sunt o problemă, găsești gadgeturi absolut senzaționale.

În cazul noului Lenovo Slim 7i Pro X, acesta încearcă să împace și capra și varza, iar după câteva zile de teste, pare să facă o treabă foarte bună la acest capitol. Este atrăgător, finuț, ușurel, dar, în același timp, are o tastatură aerisită, oferă o experiență audio peste medie, iar touchpad-ul generos îți deschide porțile către un grad sporit de productivitate. Pe lângă ecranul cât se poate de strălucitor, m-a entuziasmat mult conectica ce adresează orice nevoie și, la capitolul detalii care fac diferența, prezența unui switch fizic pentru activarea sau dezactivarea camerei web va încânta cu siguranță mulți utilizatori.

REVIEW Lenovo Slim 7i Pro X – specificații

Deși nu ai crede la prima vedere, noul Lenovo Slim 7i Pro X este construit în jurul unui panou de 14,5 inci cu o rezoluție nativă de 3072 x 1920 de pixeli pentru un raport de aspect de 16:10. Ecranul este lucios (glossy) și cu o putere luminoasă de 400 de niți, un detaliu care se reflectă într-o utilizare mai mult decât decentă în condiții de lumină naturală. Cu alte cuvinte, se vede în soare.

Este certificat Dolby Vision, are 120Hz și poate afișa 100% din spectrul sRGB. Dacă te gândești să faci ceva editare foto video pe el, merită să ai în vedere că discutăm de un panou calibrat cu Delta E<1. Certificarea TÜV Rheinland Low Blue Light te asigură că volumul de lumină albastră emis este suficient de mic încât să nu-ți afecteze seara nivelul de melatonină generat de organism.

Partea de performanță este asigurată de o combinație între un Intel Core i7-12700H cu 14 nuclee (core-uri) și 20 de fluxuri de sarcini (thread-uri) cu un chipset grafic GeForce RTX 3050 cu 4GB de memorie dedicată și nu mai puțin de 32GB de RAM LPDDR5 5200MHz. Tot la performanță, ajută unul dintre cele mai rapide medii de stocare pe care le-am testat, un SSD pe PCIe Gen 4 cu o capacitate de stocare de 1TB. Camera Web este Full HD 1080p și include un sistem de infraroșu, dacă vrei să te vezi pe noapte sau să te autentifici în Windows 11 prin Microsoft Hello.

Are 15.9mm x 328.2mm x 221.4mm și 1,45Kg cu un finisaj argintiu. Conectica include Wi-Fi 6E – 802.11AX, Bluetooth 5.1 și toate porturile de care ai putea să ai nevoie. Asta înseamnă două porturi Thunderbolt 4 ce pot fi folosite ca porturi de alimentare, dar pot funcționa și ca ieșire video prin DisplayPort 1.4. Vizual, ambele porturi sunt de tip USB Type-C, dar ai și un USB-A 3.2 Gen 1, respectiv o ieșire HDMI 2.0. Nu putea lipsi din ecuație un port hibrid căști/microfon.

REVIEW Lenovo Slim 7i Pro X – performanță

Cu un acumulator de 70Whr și un încărcător de 100W, un atu important al noului Lenovo Slim 7i Pro X nu ține doar de autonomie, ci și de viteza de încărcare. Conform datelor oficiale, câștigi 3 ore departe de priză după doar 15 minute la priză. În testul video din Mobile Mark 2018, cu un clip offline, nu de pe internet, a obținut 12,5 ore de autonomie, în datele oficiale.

Eu am utilizat propriul meu test pe care îl folosesc de obicei. Trec sistemul în ”Power Saving” (Economisire energie), dezactivez închiderea automată a ecranului sau intrarea în standby și reduc luminozitatea ecranului la 40%. Folosind aplicația web RefreshThis în Google Chrome, reîncarc la fiecare 30 de secunde pagina de Wikipedia cu al Doilea Război Mondial, pentru că este una dintre cele mai stufoase și nu are reclame. În final, am obținut ”doar” vreo 6 ore și 35 de minute pe baterie.

Deși discrepanța pare destul de mare, întotdeauna conținutul online va avea un impact semnificativ mai agresiv asupra consumului energetic. Chiar și așa, având în vedere că vorbim de un sistem de gaming performant, ultracompact, cu încărcare rapidă, cele 6,5 ore de activitate online departe de priză sunt mai mult decât suficiente pentru majoritatea utilizatorilor. Dacă lucrezi offline, scrii în Word sau Excel, sunt optimist că șansele să ajungi la 10 ore de autonomie, o zi de muncă, sunt foarte mari.

În rest, am apelat la o combinație de benchmark-uri sintetice și teste reale de performanță. Pornind de la această premisă, în Crystal Disk Mark, am obținut cele mari valori de citire și scriere de pe SSD-ul intern întâlnite vreodată, 6622,49 MB/s la citire și 4981,95 MB/s la scriere. În cea mai recentă versiune de Cinebench R23, testul Single Core a generat 1694 de puncte, pe când cel Multi Core s-a reflectat în 13.547 de puncte. În timpul testului, procesorul a fost confirmat ca având 14 core-uri și 20 de thread-uri, cu o frecvență de tact dinamică de 2,69GHz.

În Cinebench, testul Single Core a generat un scor de 1774 de punte, iar cel multi-core, 12.280 de puncte. În testul OpenCL din același benchmark, a sărit la 52.625 de puncte, o dovadă suplimentară a faptului că placa video este una foarte performantă. Apropo de placă video, în 3DMark Time Spy, scorul final a fost de 4958 de puncte, defalcat pe GPU – 4476 de puncte și CPU – 12.725 de puncte. În PCMark, unul dintre cele mai complete benchmarkuri pentru PC-uri, rezultatul final de 6693 de puncte a fost defalcat pe Essentials – 10.397 de puncte, Productivity – 9188 de puncte, Digital Content Creation – 8520 de puncte.

Aș vrea să insist asupra temperaturii procesorului. Deși în timpul benchmark-urilor mi-a ajuns la 95,99 de grade pentru câteva momente, sistemul de răcire a fost cât se poate de eficient și a coborât-o imediat. Poate deveni zgomotos în funcție de scenariul de utilizare, dar această particularitate cred că este asumată dacă te gândești să-ți cumperi un ultraportabil de gaming de doar 1,5 kilograme.

În materie de gaming, am instalat cea mai recentă versiune de Call of Duty Warzone și am dus setările grafice la maxim, incluziv cu Ray Tracing, calitate umbre, Tessellation la o rezoluție Full HD 1920 x 1200 (16:10) cu 120Hz. Experiența de gaming în fiecare moment a fost una fără cusur. Numărul de cadre pe secundă nu a scăzut sub 60 FPS nici măcar în cele mai încărcate momente ale jocului. Având în vedere performanța din CoD, sunt încrezător că nici un joc modern nu-i va da bătăi de cap noului Lenovo Slim 7i Pro X pentru cel puțin 2-3 ani.

REVIEW Lenovo Slim 7i Pro X – experiență și concluzie

Noul Lenovo Slim 7i Pro X oferă o experiență superlativă de utilizare. Dacă obișnuiești să scrii mult, tastele aerisite cu curbură discretă și o cursă mai generoasă decât la majoritate sitemelor atât de subțiri te ajută nu doar să fii eficient și precis, dar să ai o satisfacție și viteză sporite. Touchpad-ul de la bază, de dimensiuni foarte generoase, are o textură plăcută la atingere, suportă o serie stufoasă de gesturi, dar încântare va veni din eficiența cu care nu-ți procesează atingerile inadvertente când tastezi.

Difuzoarele de dimensiuni generoase instalate pe lateralele tastaturii se aud surprinzător de bine, mai ales dacă ai în vedere cât de subțire este sistemul. Am făcut teste cu o varietate foarte mare de genuri muzicale, iar spațialitatea pare nenaturală, îți umple într-un mod plăcut o cameră cu ambianța audio dorită, iar sunetele redate par pline, complete și complexe. Chiar și la volum maxim, nu ai parte de distorsiuni și, deși mi-aș fi dorit un bas mai profund, tot te gâdilă perfect la ureche melodiile tale preferate, independent de gen. Îți dă o energie bună și nu ai în niciun moment impresia că trebuie să-ți pui căștile pentru a te bucura cum se cuvinte de favoriții tăi.

În final, acesta este rezultatul celei mai recente colaborări dintre Lenovo și Intel. Un alt exponent al platformei Intel Evo, Slim 7i Pro X are nu doar placa video dedicată pentru gaming, ci și un Intel Iris Xe, menit pentru o autonomie sporită. Tot Evo se traduce prin compatibilitatea cu cele mai noi standarde în materie de comunicații, de la WiFi 6E până la Intel Thunderbolt 4. Una peste alta, revin la referința din introducere, e un laptop creat să le facă pe toate, iar combinația de hardware și software adresează foarte bine chiar și pretențiile celor mai exigenți dintre utilizatori.