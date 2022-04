REVIEW Intel NUC M15 Laptop – probabil cel mai bun laptop pentru majoritatea utilizatorilor care prețuiesc timpul

În ultimul deceniu, Intel a luat foarte în serios realizarea de hardware competitiv și a început să lanseze niște sisteme desktop cât se poate de compacte intitulate NUC. Acum, a decis să extindă acel concept în lumea laptopurilor cu noul Intel NUC M15 Laptop KIT. Cuvântul kit din această ecuație este foarte important și îți voi explica de ce.

Dacă te uiți atent la pozele atașate acestui articol, vei sesiza ceva ciudat. Nici măcar nu trebuie să fii foarte atent. Sistemului îi lipsește tastatura. El are tastele la locul lor, exact așa cum te-ai obișnuit, dar lipsesc simbolurile, caracterele de pe ele. Deși există o explicație pentru această particularite, mai important decât atât este că îl găsești în magazine cu o tastatură tradițională.

Aici intră în ecuație cuvântul KIT. Sistemele Intel NUC lansate în trecut veneau la pachet într-o carcasă cât se poate de drăguță și compactă fără a integra ”din fabrică”, de cele mai multe ori, o soluție de stocare și o cantitate de memorie RAM. Rămânea la latitudinea clientului, persoană fizică sau integrator, să-și personalizeze configurația în funcție de buget și de posibilități.

În cazul a ceea ce pare a fi unul dintre primele laptopuri de la Intel, conceptul de KIT personalizabil s-a extins și la tastatură. Cu alte cuvinte, un creator de sisteme mai mic poate personaliza notebook-urile americanilor cu o soluție de stocare mai generoasă, poate o cantitate mai mare de memorie RAM și, desigur, o anumită tastatură sau caractere pe tastatura existentă. Pentru persoanele mai atehnice, astfel de detalii s-ar putea să nu fie foarte relevante, dar ideea celor de la Intel și calitatea execuției este departe de a fi neglijabilă. Vorbim de un ultraportabil impresionant.

REVIEW Intel NUC M15 Laptop KIT – specificații tehnice și construcție

Deși s-ar putea să existe posibilitatea să găsești acest ultraportabil și cu alte date tehnice, modelul care mi-a căzut mie în mână se încadrează în doar 1,65 kilograme, o valoare atractivă având în vedere că vorbim de un laptop de 15 inci. Panoul folosit este un IPS Full HD cu o rată de reîmprospătare de 60Hz și touchscreen. Practic, deși nu am fost niciodată adeptul degetelor unsuroase pe ecranul unui laptop, noul Intel NUC M15 se deschide la 180 de grade și, dintr-un punct de vedere, îl poți folosi ca pe o tabletă, chiar dacă nu-i poți detașa tastatura. Dimensiunile sale sunt 355 x 230 x 14,9 milimetri.

Partea de procesare este o combinație dintre un Intel Core i7-1165G7 cu o frecvență de lucru de până la 4,7 GHz (4 nuclee fizice, 8 thread-uri) și 16GB de memorie RAM LPDDR4X – 4266MHz. Nu are o placă video dedicată, dar include cel mai recent chipset de la Intel, Iris Xe Graphics care împrumută un pic din RAM. Tot compania Intel este responsabilă și de chipsetul wireless Intel Wi-Fi 6 AX201 și SSD-ul care a venit inclus în sistemul meu de test, un SSD M.2 de 512GB pe PCIe 3.0.

Conectica micuțului, după standardele din 2022, este una cât se poate de generoasă. Include 2 porturi USB 3.2 Type C Gen 2, 2 porturi Thunderbolt 4, o ieșire HDMI și una de căști, de 3,5mm. Dacă vrei să ți-l ”legi” de birou, ai și un locaș pentru Kensington lock. Are o cameră web HD perfectă pentru videoconferințe, cu un timp de răspuns foarte mic. Încărcarea se efectuează printr-unul dintre porturile Thunderbolt 4, printr-un cablu cu USB C și un încărcător de 65W inclus în pachet.

Din prisma construcției, din momentul în care l-ai scos din cutie, pare un sistem premium, scump. Designul general și construcția ce par să fie realizate integral din aluminiu îmi aduc aminte de un MacBook Pro, la fel și touchpad-ul generos sau construcția tastaturii, dar nu este deloc un lucru rău, având în vedere că un Mac are un preț dublu. În plus, nici în 2022, nu există un Mac cu panou sensibil la atingere, dacă ai o afinitate pentru touchscreen-uri.

Apropo de tastatură, aceasta este luminată în trei trepte, are o spațialitate perfectă între taste pentru a-ți amplifica precizia la tehnoredactare. Cursa tastelor este satisfăcătoare, la fel și clinchetul de la fiecare apăsare. Nu pare o tastatură firavă, ci una care te poate ajuta să-ți scrii următorul roman, dacă îți dorești asta. Touchpad-ul sau trackpad-ul suportă o serie de gesturi cu mai multe degete și le procesează pe toate perfect. În plus, când am stat toată ziua cu mâna pe tastatură, în niciun moment nu a procesat atingeri involuntare.

REVIEW Intel NUC M15 Laptop KIT – performanță

La prima vedere, acesta este un sistem portabil dedicat segmentului business, celor care au nevoie de un sistem de încredere, care să nu-i lase la greu, dar unul care să se comporte exemplar și din prisma performanței. Din acest punct de vedere, excelează. În plus, chiar dacă nu este de gaming, placa video de ultimă generație de la Intel face o treabă mai mult decât decentă și în câteva jocuri recente. Singura condiție este să accepți că se va încălzi destul de mult și ar fi bine să întreprinzi sarcini complexe doar la birou, nu în pat, cu laptopul pe o pătură sau în poală.

Nu de alta, dar în testele mele, au fost câteva momente în care temperatura chipsetului s-a apropiat de 90 de grade, deși a coborât la o valoare rezonabilă cât se poate de brusc. Dincolo de cifre, este important de reținut că, deși devine destul de zgomotos cu ventilatoarele la maxim, în niciun moment, temperatura de pe tastatură sau din preajma ei nu a devenit deranjantă. În plus, temperatura sporită nu se reflectă în vreun handicap de performanță, niciodată.

Pe partea de teste sintetice, în Cinebench R23, procesorul a obținut 5874 de puncte în testul multi-core și 1493 de puncte în testul single-core, foarte aproape multiplicatorul 4 promis de Intel în specificații și cu mult peste un Intel Core i9 – 9880H sau AMD Ryzen Threadripper 2990WX. În testul de procesor din Geekbench, valorile au fost de 1531 de puncte pe partea de Single Core și 5433 în testul Multi-Core. Același benchmark a generat 18727 de puncte în testul OpenCL. Demnă de lăudat a fost și rata de citire a SSD-ului M.2 măsurată cu Crystal DiskMark, 1836,41 MB/s la citire și 972 MB/s la scriere.

Deși nu este un laptop de gaming și nici nu-și propune asta, am fost foarte curios vizavi de performanța noului chipset grafic de la Intel, Iris Xe. În cea mai recentă versiune de 3DMark, în testul TimeSpy, am obținut 1763 de puncte, 4889 de puncte pentru procesor și 1585 de puncte pentru procesorul grafic – GPU. În Fire Strike Extreme, testul un pic mai puțin pretențios, scorul a fost de 2328 de puncte, cu 2436 pe partea de grafică și 9980 pentru partea de calcul a componentelor de fizică. Dincolo de puncte, aceste valori se traduc într-o experiență de gaming rezonabilă în Full HD, cu detaliile la maxim, în Battlefield V, GTA V, Fortnite sau Apex Legends. Dacă faci un compromis pe partea detalii grafice, ar trebui să nu întâmpini probleme nici în Call of Duty, deși ți-aș recomanda să-l folosești cun dock de răcire suplimentară, dacă te încântă ideea de gaming pe Intel NUC M15 Laptop.

În PCMark 10, scorurile au fost foarte bună, procesorul de la interior fiind unul de top. Vorbim de 7984 de puncte pentru Esențial, 6048 de puncte pentru Productivitate și 4722 de puncte pentru Crearea de conținut digital. Valoarea din urmă se traduce prin faptul că micuțul din imaginile alăturate este foarte bun și pentru editare foto video sau chiar randări. În testul Office din PCMark, am obținut 5214 puncte în Word, 13.652 de puncte în Excel, 8233 de puncte în PowerPoint și 10.568 de puncte în Edge.

Pentru că nimic nu este mai important la un laptop decât autonomia, am apelat la același test pe care îl folosesc de ceva timp pentru a înțelege cât de mult mă apropii de cele 16 ore promise de Intel departe de priză. Dacă ții luminozitatea la minim și nu faci ceva foarte pretențios pe el, acea cifră este posibil să fie corectă. Eu am ținut laptopul în Power Saving, luminozitatea la 30% și am dezactivat funcțiile de închidere automată a ecranului sau intrare în stand-by. Folosind Google Chrome și aplicația web Refresh This, am reîncărcat la fiecare 30 de secunde pagina web de Wikipedia pentru WW2 (Al doilea război mondial), una dintre cele mai lungi din enciclopedia online. La final, am obținut 7 ore și 32 de minute. Partea bună este însă că se și încarcă foarte repede, imediat mai câștigi o oră departe de priză.

Ca un detaliu interesant de funcționalitate, are o serie de senzori de proximitate. Din acest motiv, cu setările implicite, se aprinde imediat ecranul când te apropii de el, se stinge când te îndepărtezi și se blochează utilizatorul.

În ceea ce privește experiența multimedia, ecranul se vede impecabil din toate unghiurile, fără fluctuații de luminozitate în colțuri, iar ramele foarte subțiri nu te distrag de la conținut. M-aș fi bucurat să fie un pic mai luminos pentru a-l putea folosi în soare, dar dacă vrei să citești ceva sau să navighezi pe internet, este ok și la lumină naturală. Pentru filme, îți recomand să-l folosești la interior. Experiența audio este, de asemenea, fără cusur din prisma calității, înaltele sunt precise fără a fi stridente, iar frecvențele joase sunt redate într-o manieră destul de impozantă. Sub nicio formă nu mută pereții ca volum, dar având în vedere dimensiunile ultra-compacte, acest aspect nu este o surpriză majoră.

REVIEW Intel NUC M15 Laptop KIT – concluzie

Noul Intel NUC M15 Laptop este disponibil în țara noastră prin intermediul ASBIS Romania, distribuitor autorizat Intel pe meleaguri mioritice.

Ultraportabilul este combinația perfectă de hardware și calitate a construcției pentru o experiență foarte plăcută de utilizare, în condiții foarte bune. Face o treabă foarte bună când vine vorba de disiparea căldurii și se pretează pentru foarte multe scenarii de utilizare, de la streaming și creare de conținut multimedia până la muncă de birou și, ocazional, gaming. Ca o notă personală, mă încântă enorm absența oricărei forme de branding, stickere sau sigle pe carcasă, deși s-ar putea ca această particularitate să fie valabilă doar în cazul sistemului de test.

Prețul recomandat de Intel pentru acest NUC în variantă de laptop este de aproximativ 1000 de dolari. În același timp, în țara noastră îl găsești la 4800 de lei, deși există și o variantă semnificativ mai ieftină cu 8GB RAM, dacă ești dispus să faci un compromis de performanță.

În orice caz, arată impresionant. Așa ar trebui să fie un laptop în 2022, cu linii de design simple, o construcție metalică premium și rame infime spre inexistente în jurul ecranului sensibil la atingere.