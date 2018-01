Intel NUC cu AMD Vega este cel mai mic PC de gaming competitiv

Cea mai nouă generație de Intel NUC este prima cu un procesor grafic AMD Vega integrat în procesor, transformând micuțul într-un PC adevărat de gaming.

Cei de la Intel au anunțat că vor lansa o serie de procesoare de top cu cipuri grafice AMD Vega integrate. Acelea vor ține locul IGP-urilor Intel HD Graphics. Rezultatul final ar fi niște PC-uri mai mici cu o performanță video ideală pentru sesiuni intense de gaming.

Primele computere cu respectivele procesoare de ultimă generație vor fi Intel NUC, micuțele desktopuri ale americanilor care nu au reușit până acum să facă valuri în piață. Cea mai recentă generație de Intel NUC va fi construită în jurul procesoarelor Intel Core de generația a opta cu un chipset grafic AMD RX Vega M. Rezultatul final va consta în niște desktopuri surprinzător de capabile, cu o conectică generoasă, care ocupă foarte puțin spațiu.

Conform specificațiilor Intel, micuțul din imaginile alăturate este cel mai mic sistem din lume capabil de experiențe VR. Are un volum total de 1,3 litri. Ca și comparație cu generația trecută de Intel NUC Skull Canyon, modelul din acest an este un pic mai gros și mai lat decât versiunea anterioară. Intitulat Hades Canyon, gadgetul va fi disponibil în două versiuni, ambele cu procesoare Intel Core i7. Modelul mai sprinten va folosi un Core i7 – 8809G cu RX Vega M GH. Cel mai puțin sprinten va ascunde la interior combinația dintre un Intel Core i7-8705G la 3,1 – 4,1 GHz cu cipul grafic RX Vega GL.

În practică, noul Intel NUC în varianta mai sprintenă ar trebui să fie suficient de capabil pentru majoritatea experiențelor VR disponibile pe piață. Dacă îl cumperi doar pentru sesiuni de gaming obișnuite, cele mai pretențioase jocuri ar trebui să poată fi jucate cu 60 de cadre pe secundă la o rezoluție Full HD 1080p. Conectica, indiferent de configurație, include două porturi Thunderbolt 3 USC – C, două porturi Gigabit Ethernet, două mini DisplayPort-uri, patru porturi USB 3.1, o ieșire HDMI și una hibridă optic/3.5mm. Pe partea din față, mai are un port HDMI, pe lângă USB-uri tradiționale și USB-C. La interior, are două sloturi M.2 pentru SSD-uri.

Ca de obicei, nici un Intel NUC nu se comercializează cu o soluție de stocare sau memorie RAM. Acelea le achiziționezi separat.