REVIEW HUAWEI Mate 50 Pro – probabil cel mai bun smartphone pentru poze în 2022

Citeam în urmă cu câteva zile un studiu legat de faptul că telefoanele vor ajunge sau chiar depăși DSLR-urile, aparatele foto profesionale, în câțiva ani. După câteva zile cu HUAWEI Mate 50 Pro, îmi dau seama că suntem mai aproape de acel punct decât ai crede.

În urmă cu câțiva ani, când HUAWEI a căzut victimă colaterală a unui război comercial dintre Donald Trump și China, pierzând accesul la serviciile Google și alte câteva tehnologii americane, am avut emoții în ceea ce privește revenirea sa pe culmile gloriei. Părea improbabil, dacă nu imposibil, mai ales pe partea de foto, unde parteneriatul cu Leica a plasat smartphone-urile de top ale chinezilor pe primele poziții în clasamentele mondiale.

A durat un pic, dat cu un gadget precum HUAWEI Mate 50 Pro, compania are toate ingredientele pentru a-și readuce vechii fani ai brandului în propria curte, în continuare sau din nou, după o pauză mai scurtă. Terminalul ascunde un procesor de top, abilități miraculoase de captură, mai ales în condiții de lumină redusă, dar și accesul la aplicațiile tale favorite prin intermediul AppGallery, Petal Search și Gspace.

Ce vreau să spun este că inginerii HUAWEI au muncit mult pentru a găsit soluții la pretențiile utilizatorilor de Android, fără ca serviciile Google să fie native pe un telefon de top precum HUAWEI Mate 50 Pro. Pe de o parte, ai acces nativ la al treilea cel mai mare magazin virtual de aplicații din lume, AppGallery. Acesta are peste 580 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună și facilitează accesul la aproximativ 216.000 de aplicații cu HMS Core disponibile global, cu o creștere impresionantă de la an la an.

În plus, chiar și dacă instalezi aplicații din afara AppGallery, le găsești prin magazinul nativ de aplicații, instalarea se realizează în doar câteva secunde și nimic nu se întâmplă până când un algoritm de securitate nu se asigură de faptul că nu-ți pui terminalul în pericol. Astfel, îți instalezi fără probleme Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter și cam orice altă aplicație cu care te-ai obișnuit pe iPhone și Android.

Dacă ne referim exclusiv la aplicațiile din portofoliul Google, Gspace (descărcabil gratuit din AppGallery), îți rezolvă și problema asta. Am instalat YouTube, Google Maps, Gmail, Google Photos, toate fără niciun fel de impedimente. Te autentifici cu contul tău de Google și te bucuri de această portiță către PlayStore. Mai multe despre Gspace pe HUAWEI am detaliat în acest articol – Tutorial Gspace pe Huawei – cum îți instalezi Facebook, Instagram, Waze, HBO Max și nu numai pe telefoane fără servicii Google.

REVIEW HUAWEI Mate 50 Pro – specificații

Dacă tot am lămurit-o că nu ai motive să te ferești de un gadget de top precum HUAWEI Mate 50 Pro din cauza accesului la aplicații pe care le știi și le îndrăgești, pentru că le găsești și aici, merit să trecem la hardware. Cu ocazia asta, aflăm de noua generație de Mate s-ar putea să fie cel mai bun telefon al companiei din 2022 și, probabil, cel mai rapid.

HUAWEI Mate 50 Pro este un smartphone construit în jurul unei carcase de sticlă curbată pe marginile laterale. Îl poți cumpăra cu un finisaj negru sau argintiu și, în teorie, există și o iterație portocalie cu imitație de piele pe spate, dar nu am avut acces la aceea. Eu am testat modelul negru care, în mod regretabil, cel puțin pe spate, este un magnet de amprente. A fost aproape imposibil să-i fac o fotografie decentă la spate din cauza urmelor inadvertente. Pe termen lung, probabil că-l vei folosi cu o husă, deci acest detaliu nu contează foarte mult, pe cât de atrăgător arată însă fără, nu îți va fi ușor să-l acoperi. E frumos tare, chiar și cu urme de degete.

Se ascunde în 162,1 x 75,5 x 8,5 milimetri, cu o greutate totală de 209 grame. Ca referință, iPhone 14 Pro Max, cu o diagonală a ecranului aproape identică, are 240 de grame. Chiar și așa, HUAWEI Mate 50 Pro îți dă un sentiment plăcut când îl ții în mână, e confortabil. Pare trainic și deși este alunecos, pentru că este atât de subțire, nu am avut impresia că îmi scapă din mână, chiar și fără husă. Probabil că depinde și de dimensiunea palmei, dar l-am utilizat fără probleme, inclusiv cu o singură mână. Iar dacă ai nevoie de un nivel sporit de confort psihologic, nu uita că este certificat IP68 pentru rezistență la apă și praf. Promite să reziste până la 30 de minute la o adâncime de maxim 6 metri.

Partea frontală a aparatului este acoperită de un panou de 6,74 inci, un OLED cu o rată de reîmprospătare de 120Hz și o frecvență de 300Hz în procesarea atingerilor. Rezoluția sa nativă este de 2616 x 1212 pixeli, fiind certificat HDR Vivid și putând să afișeze întregul spectru extins de culori P3. Rama este atât de subțire datorită modului în care ecranul îmbrățișează marginea, încât te bucuri de un raport de 91,3% între suprafața utilă a ecranului și partea din față a gadgetului. Ca un detaliu important, este protejat cu o sticlă proprietară dezvoltată in-house de cei de la HUAWEI intitulată Kunlun. Cel puțin în teorie, aceasta este de zece ori mai rezistentă la trânte decât sticla obișnuită, deși nu am testat acest aspect. În orice caz, ar trebui să facă o treabă mai mult decât decentă în a te proteja de zgârieturi și crăpături.

Partea de procesare din HUAWEI Mate 50 Pro este asigurată de un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, unul dintre cele mai rapide procesoare de smartphone în 2022, dacă nu cel mai rapid. Este de tip octa-core și include 1 x Cortex-X1@3.2 GHz + 3 x Cortex-A710@2.75 GHz + 4 x Cortex-A510@2.0 GHz. Procesorul grafic este un Adreno 730 și merită avut în vedere că are un procesor Qualcomm AI Engine de generația a 7-a pentru inteligență artificială. În plus, ai 8GB RAM și 256GB de memorie internă de tip UFS 3.1, cea mai rapidă. Este important de reținut că, în acest caz particular, acest procesor oferă doar conectivitate 4G. Deși în continuare nu mi se pare respectivul aspect atât de relevant în practic, ar fi greșit să-l omit. Realist, însă, pe 4G îți funcționează YouTube sau Netflix în 4K Ultra HD, deci nu prea ai ce să-ți dorești mai mult.

În ceea ce privește autonomia, aceasta este asigurată de un acumulator de 4700 mAh, mai mult decât suficient pentru o zi departe de priză, independent de scenariile de utilizare pe care le ai în minte. În plus, spre deosebire de cele mai noi și mai scumpe telefoane de la Apple sau Samsung, HUAWEI Mate 50 Pro vine în pachet cu un încărcător SuperCharge de 66W, dar și o husă de silicon, ca să nu mai dai banii pe alte lucruri atunci când vrei să te bucuri pur și simplu de noul tău smartphone. Apropo, nu doar că se încarcă wireless cu până la 50W prin tehnologia proprietară SuperCharge, dar suportă și încărcare reversibilă, pe care am testat-o cu un iPhone 13 Pro Max. Practic, am încărcat un iPhone de la HUAWEI.

Conectica include un port USB Type-C 3.1 cu suport pentru USB On-The-Go și Display Port 1.2, în cazul în care vrei să-l legi la un TV ca să te lauzi cu clipurile tale video 4K Ultra HD la 60 de cadre pe secundă. Amatorii de securitate biometrică vor aprecia autentificarea facială sau prin intermediul senzorului de amprentă ascuns sub ecran. Tot vizavi de ultimele tehnologii, nu lipsesc din ecuație Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.2 și toate standarde de localizare prin GPS pe care le-ai putea avea în minte, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS și NavIC.

REVIEW HUAWEI Mate 50 Pro – particularități și abilități de captură foto video

Înainte să detaliez de ce mi-a plăcut foarte mult cum face poze și filmează, aș vrea să insist pe partea tehnică a ecuației. Practic, pe partea din spate a telefonului, avem un senzor principal de 50MP cu stabilizare optică de imagine și F1.4 – F4.0, un senzor ultra-wide de 13 megapixeli cu F2.2 capabil de macro și un al treilea senzor de 64 de megapixeli telefoto cu F3.5, zoom optic 3.5X și, de asemenea, stabilizare optică de imagine.

Dacă ți se pare ca fiind o combinație particulară de senzori și lentile, ai dreptate, iar utilitatea este wow. Pe partea din față, responsabil de selfie-uri este un senzor ultra wide de 13 megapixeli cu F2.4, asistat de un senzor 3D ToF pentru o precizie sporită în cazul fotografiilor portret. Poate să filmeze până la 4K și 60 de cadre pe secundă atât cu camera principală, cât și cu cea frontală, în timp ce entuziaștii capturilor slow-motion vor fi uimiți de rezultatele HD 720p de până la 3840 de cadre pe secundă.

În practică, am făcut o serie stufoasă de teste cu noul HUAWEI Mate 50 Pro și, de fiecare dată, rezultate au fost surprinzătoare, peste medie. După cum se poate vedea cu ochiul liber, imaginile sunt încărcate de detalii, sunt clare. Tranziția din prim-plan în planul doi, în fundal, se realizează lin, natural, ca și cum ai face o fotografie cu un DSLR ce are în față un obiectiv de dimensiuni generoase. Sunt cadre naturale, cu culori naturale, chiar și în condiții dificile de iluminare.

Fără să te pricepi sau să încerci să ajustezi prea mult parametrii de captură, pare mai dificil ca niciodată să obții un cadru prost, o poză ”mișcată”, una cu elemente încețoșate fără sens. Îți face viața foarte ușoară din acest punct de vedere. Deși vei vedea multe fotografii cu HUAWEI Mate 50 Pro care te vor convinge că vorbim de un pachet special pe partea de abilități foto, aș vrea să insist pe modul de noapte. Ilustrat în imaginea de mai jos, aceasta este o fotografie realizată în beznă totală, în pivniță, fără o sursă de iluminare naturală sau artificială și, dacă nu ai ști-o, nu ai ghici niciodată. Este ciudat de naturală, în cel mai bun mod cu putință. Faptul că se înțelege scrisul de pe sticle, nu doar forma sau detaliile de pe cărămizi, este impresionant. Nu trebuie neglijat nici faptul că, deși a implicat o expunere mai mare de trei secunde, acest cadru a fost imortalizat din mână, fără trepied sau alte artificii tehnice. În teorie, este o simplă poză. În practică, ar trebui să fie aproape de imposibil de realizat cu telefonul sau ar trebui să fie imposibil să arate atât de bine. Am mai testat telefoane care face o treabă bună în lumină redusă, dar nu așa.

La fel de îmbucurătoare a fost implementarea modului diafragmă, care îți permite să obții o separație de fundal surprinzător de naturală indiferent cât de complexă sau elaborată este forme elementului central din cadru. Din nou, m-au încântat culorile și detaliile, dar mai ales tranziția de la un plan al altul al cadrului, nivele diferite de încețoșare care ilustrează foarte frumos ce găsești în fiecare plan, fără să te distragă de la piesa de rezistență a fotografiei.

În ceea ce privește fotografiile cu zoom de până la 10X, utilitatea mecanismului de stabilizare optică și-a spus cuvântul. Chiar și în cazul cadrelor din mână, imaginile la zoom maxim nu par să fie desenate sau pictate, nu incorporează artefacte cromatice sau deformări ciudate de detalii. Sunt imagini clare care, după cum îi spune și numele, reușesc să aducă aproape elemente de la o distanță foarte generoasă fără niciun fel de compromisuri vizuale. Mai mult decât atât, nu se văd aberații sau deformări nici măcar pe margini sau în colțuri. Întreaga scenă este iluminată uniform, iar detaliile par să fie propagate tot uniform, independent de conținutul sau particularitățile vizuale ale cadrului.

Nu poți scrie despre HUAWEI Mate 50 Pro fără să spui de experiența unor selfie-uri pe care, cel puțin în cazul meu, nu le-am mai văzut scoase dintr-un telefon, chiar și când lumina nu îți este prielnică. În continuare nu sunt amator de filtre și funcții avansate de îndepărtare a imperfecțiunilor pielii, dar HUAWEI face de mult timp o treabă foarte bună la acest capitol și pare să o fi îmbunătățit și mai mult în cazul noului său smartphone de top. Ce mă încântă, în schimb, sunt detaliile, din nou. Firele de păr, cearcănele de la ochi, genele, ridurile, se văd impresionant. Sunt scoase în evidență și, în opinia mea, așa ar trebui să fie. Se vede performanța senzorului frontal, se vede că este un telefon pentru 2022 care, chiar și din mână, nu scapă detalii, nu încețoșează aiurea elemente mici, de multe ori insesizabile. Te ajută să vezi tot ce ți-ai dori să vezi, iar dacă vrei să ascunzi ceva, există în orice moment ”Înfrumusețarea” artificială pe care Mate 50 Pro o face mai naturală decât ai crede.

REVIEW HUAWEI Mate 50 Pro – performanță brută și experiență

Nu am rezistat să nu trec smartphone-ul de top al momentului prin testele sintetice pe care le rulez de obicei. În cea mai recentă versiune de AnTuTu 9.4.7 am obținut 1010480, un scor defalcat pe CPU – 246817, GPU – 446235, MEM – 155914, UX – 161514. Merită avut în vedere că, pe perioada testului, temperatura nu a crescut dincolo de 36 de grade, un atu important, mai ales dacă îți place să te joci. În Wild Life Extreme, singurul test din suita 3DMark la care am obținut un scor, pentru că celelalte au fost prea puțin pretențioase în raport cu ce oferă Mate 50 Pro, am obținut 2701 puncte, cu o medie de 16,2 cadre pe secundă.

În GeekBench, scorurile au fost de 6499 de puncte în testul OpenCL și 1271 – Single Core, respectiv 3839 – Multi-Core. Scorul la Work 3.0 din PCMark a fost de 12376 de puncte, în timp ce la Storage 2.0, a sărit până la 32956, tot în PCMark. Deși este departe de a fi primul smartphone cu un procesor dedicat de inteligență artificială trecut la specificații, am adăugat și AI Benchmark în suita de teste, iar scorul final a fost de 127,3 puncte.

Pe lângă testele sintetice, cu ajutorul Petal Search, am instalat cea mai recentă versiune de Call of Duty. Am descărcat pachetul de textul de înaltă definiție, am dus toate detaliile la maxim din setări, inclusiv numărul de cadre pe secundă, și am făcut performanță. S-a ”mișcat” absolut ireproșabil și s-a văzut foarte, foarte bine. În mod autentic, nu părea un joc de telefon. Deși sunt convins că este unul dintre cele mai pretențioase titluri pe care le poți experimenta pe smartphone, parcă a arătat mai bine decât l-am văzut pe alte smartphone-uri din aceeași plajă de preț și/sau dotări. Captura de ecran de mai jos nu poate să-i facă dreptate experienței oferite de HUAWEI Mate 50 Pro, dar măcar ilustrează faptul că m-a ajutat să câștig un meci la distanță mare.

Dincolo de jocuri, HUAWEI Mate 50 Pro se aude surprinzător de bine. Am redat o serie de clipuri de pe YouTube, multe dintre ele la rezoluție 4K Ultra HD și nu doar au fost redate fără cusur, dar ți-au gâdilat urechile. Frecvențele joase ți-au umplut mâinile fără niciun fel de distorsiuni, iar mediile au părut ”pline”. Și de această dată, nu păreau ieșite dintr-un telefon, cu siguranță nu unul atât de subțirel. Spațialitatea era surprinzătoare, mai ales că, la bază, vorbim de o experiență stereo, dar una plăcută, care nu te distrage când vrei să-ți asculți muzica preferată sau să te uiți seara la un podcast pe YouTube. Nu te invită la compromisuri, iar acesta s-ar putea să fie cel mai bun compliment pe care i-l poți aduce unui telefon.

Una peste alta, HUAWEI Mate 50 Pro pare un telefon scump, indiferent de situația în care vrei să-l exploatezi. Este o plăcere să-l folosești, se vede frumos, se aude surprinzător și este ireproșabil de rapid în ceea ce privește experiența de navigare prin meniuri sau de sărit dintr-o aplicație în alta. Te poți lăuda cu el fără emoții în fața prietenilor care nu mai ”cred” în Huawei, iar când le vei arăta ce poate să facă în materie de foto, vor înțelege de ce sunt șanse mari să-l vezi în mai multe clasamente pe final de 2022.