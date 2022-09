REVIEW HUAWEI MateBook X Pro – probabil cel mai bun laptop de business, cu cea mare baterie, din 2022

Într-o perioadă în care inovația în materie de laptopuri pare să se fi plafonat la mulți giganți din industrie, Huawei face un efort semnificativ pentru a-și reinventa cel mai rapid și impresionant ultraportabil din portofoliu, MateBook X Pro.

Lansat inițial în cadrul MWC 2018, primul HUAWEI MateBook X Pro a încercat să concureze de la egal la egal cu un Apple MacBook Pro, atât din prisma calității finisajelor, a performanței și autonomiei, cât și din prisma experienței de utilizare. Practic, încă de la început, această familie de dispozitive a fost menită să ilustreze ce poate să facă Huawei, când banii nu sunt o problemă. Având în vedere că vorbim de gadgeturi superlative, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că prețul de achiziție este destul de prohibitiv. Chiar și așa, dacă iei în calcul viteza de lucru și construcția, valoarea de cumpărare este justificată, atât în urmă cu 4 ani, cât și în 2022, odată cu ultima iterație a atrăgătorului concept, MateBook X Pro.

Din câteva puncte de vedere, noul ultra-portabil are anumite particularități în comun cu generațiile anterioare de MateBook X Pro, dar după câteva minute de utilizare, îmbunătățirile sunt evidente. De la ecranul mai mare și marginea mai subțire, până la touchpad-ul semnificativ mai deștept în materie de gesturi și tastatura care te face semnificativ mai eficient, este impresionant. Dacă ai ocazia să pui mâna pe el, nu va trece mult timp până vei conștientiza că efortul din spate nu prea lasă loc de compromisuri.

REVIEW HUAWEI MateBook X Pro – specificații și construcție

HUAWEI MateBook X Pro este un ultraportabil de business ce se ascunde într-o carcasă de 1,26 kilograme și 310 x 221 milimetri. În cel mai gros punct al său, atinge 15,6 milimetri. Carcasa este dintr-un aliaj de magneziu foarte plăcut la atingere, aparent, din cauza unui tratament intitulat Soft-Touch. Cel puțin în teorie, ar trebui să fie surprinzător de durabilă și să-și mențină aspectul premium pentru mult timp, iar după câteva zile de utilizare, tind să fiu de acord. Nu doar că pare scump, dar e o bucurie să-l plimbi dintr-o parte în alta, să-l închizi și să-l deschizi.

Închis, ai crede că ascunde la interior un ecran de 13,3 inci, dar datorită marginii infime spre inexistente, are un panou LTPS de înaltă rezoluție cu diagonala de 14,2 inci. Pentru a înțelege mai bine cât de mică este rama, ai în vedere raportul de 92,5% dintre suprafața utilă a ecranului și carcasa superioară.

Rezoluția nativă este de 3120 x 2080 de pixeli cu o densitate de pixeli egală cu 264 PPI. Raportul de aspect este de 3:2 și este bine de știut că suportă atât o rată de reîmprospătare de 90Hz, cât și 60Hz. În ceea ce privește utilizarea în condiții de lumină naturală, te vei bucura să afli că are o luminozitate maximă de 500 de niți, iar având în vedere cum se vede ecranul în imaginile alăturate dintr-o zi însorită, îți poți forma propria părere despre efortul tehnic din spatele acestui monitor. Nu în ultimul rând, promite un unghi de vizibilitate de 178 de grade și un raport nativ de contrast de 1500:1. Apropo, dacă ai afinități pentru a-ți folosi laptopul ca tabletă, ecranul este multitouch și suportă identificarea a până la 10 puncte simultan. În mod previzibil, în partea de sus, undeva în margine, este și o cameră HD 720p compatibilă cu autentificarea facială prin Windows Hello.

Partea de procesare este dată de o combinație între un procesor Intel Core i7-1260P de generația a 12 (cea mai recentă) împreună cu un chipset grafic Intel Iris X și 16GB LPDDR5. Practic, vorbim de cele mai noi tehnologii disponibile la momentul redactării acestui material, ce lucrează în tandem cu un SSD NVMe pe PCIe cu capacitatea de 1TB.

Conectica include 2 porturi Thunderbolt 4, de ultimă generație, cu un trafic maxim de 40Gbps pe interfață și posibilitatea de transmitere a unui flux video către monitoare sau TV-uri cu rezoluție nativă 8K, nu doar 4K. Acestea sunt pe partea stângă, în timp ce pe dreapta ai două porturi USB Type-C. În plus, amatorii de soluții audio tradiționale se vor bucura de ieșirea stereo hibridă de 3,5mm pentru căști și microfon. Tot la conectică, intră conectivitatea IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax până la 160MHz și conectivitate Wi-Fi la 2,4GHz, 5GHz și 6GHz, plus Bluetooth 5.2.

REVIEW HUAWEI MateBook X Pro – performanță și experiență

Scriu mult, iar din momentul în care am apăsat primele taste pe noul MateBook X Pro, mi-am dat seama de ce acesta este un sistem foarte bun pentru business. Dacă îți trăiești toată viața în fața unei tastaturi, aceasta luminată, cu o cursă a tastelor de 1,5 milimetri și o spațiere perfectă, te ajută să faci performanță. Gânduri îți mai trebuie pentru a le pune ”pe foaie”, la cât de ușor și de precis merge această tastatură. Apropo, amatorii de securitate sporită se vor bucura și de cititorul de amprentă ascuns în spatele tastei de power din dreapta sus.

Nu poți vorbi de tastatură și să neglijezi touchpad-ul de dimensiuni foarte generoase de dedesubt. Sensibil la presiune pe întreaga suprafață, nu doar la atingere, acesta știe mai multe gesturi ce niciodată, iar acestea sunt implementate într-un mod cu adevărat util. Nu reprezintă doar un truc pe care să-l arăți prietenilor și după aia să-l ignori pentru câțiva ani. Practic, dacă ștergi laterala dreaptă a trackpad-ului, de sus în jos sau jos în sus, ajustezi volumul. Dacă faci la fel în stânga, modifici luminozitatea. Dacă ștergi marginea superioară, derulezi printr-un film, indiferent dacă ești pe YouTube, Netflix sau în VLC. Apeși colțul din stânga sus, minimizezi fereastra. Apeși colțul din dreapta sus, închizi fereastra sau tabul curent din browser. Nu în ultimul rând, ciocăni în trackpad pentru a face în orice moment o captură de ecran. Deși toate acestea sună bine în teorie, repet, fascinant este cât de bine funcționează în practică și, în definitiv, cât de utile sunt respectivele funcții în lumea reală.

Un alt detaliu care face diferența dintre un ultraportabil bun și foarte bun ține de baterie, iar la acest capitol, HUAWEI MateBook X Pro m-a încântat. Ca referință, ascunde la interior un acumulator de 60Wh, în timp ce încărcătorul USB C pe care îl poți conecta la oricare dintre porturile sistemului este de 90W. Din acest motiv, se și încarcă foarte repede.

Pentru test, am folosit un site intitulat RefreshThis, cu ajutorul căruia am reîncărcat o pagină web stufoasă, cea de pe Wikipedia cu al Doilea Război Mondial, la fiecare 30 de secunde. Luminozitatea ecranului este dată la 25%, iar sistemul este trecut în modul de economisire energie (Power Saving). Practic, simulez o sesiune extinsă de navigare pe internet, iar în aceste condiții, micuțul MateBook X Pro a rezistat nu mai puțin de 12 ore și 22 de minute. În mod previzibil, acesta nu este doar meritul Huawei, ci și al platformei Intel Evo, promovată intens de americani. Indiferent cine este însă ”de vină”, rezultatul este impresionant, iar din experiența mea, este unul dintre sistemele care m-a ținut cel mai mult departe de priză.

În rest, am folosit aceeași suită de benchmark-uri sintetice pentru care optez de obicei. Mediul de stocare este cât se poate de rapid, cu 3338MB/s la citire și 2865MB/s la scriere, măsurați în CrystalDiskMark. În PCMark 10, am obținut 10.677 de punte în testul Essentials, 6976 de puncte la Productivity și 6247 de puncte pe partea de Digital Content Creation. Este important de reținut că, deși în câteva momente ale benchmark-ului temperatura procesorului a ajuns la 94 de grade, nu l-am simțit fierbinte la exterior, iar valoarea a coborât imediat. Are un sistem de răcire foarte eficient, chiar dacă nu te scoate din casă cu zgomotul, format din două ventilatoare și module VC ultra subțiri, controlate de un sistem inteligent de control al temperaturii.

Acesta nu-și propune în niciun moment să fie un sistem de gaming, dar având în vedere combinație de hardware foarte potentă, nu am rezistat să nu rulez câteva teste în 3DMark pe el. În Night Raid am obținut 16.392 de puncte, cu 20.312 pe partea grafică și 7831 de puncte pentru CPU. În Fire Strike Extreme, scorul a fost de 2350 de puncte, defalcat pe GPU – 2356 puncte și Physics – 16.295 de puncte. În Time Spy, cel mai pretențios test din cea mai recentă versiune de 3DMark, scorul a fost de 1765 de puncte.

Același benchmark mi-a atras atenția că pe HUAWEI MateBook X Pro te poți juca Battlefield V cu detaliile la maxim și o rezoluție nativă Full HD 1080p cu peste 35 de cadre pe secundă. În Apex Legends, cu aceeași parametri, te poți aștepta la peste 40 de cadre pe secundă, la fel și în Fortnite. Am făcut un test practic și în Call of Duty Warzone, iar la rezoluție Full HD, cu detaliile grafice pe mediu, nu mi s-a părut că mi-a scăzut vreodată sub 30 de cadre pe secundă. Din nou, acesta nu este un sistem de gaming, dar este bine de știut că, dacă nu ai pretenții extraordinare pe partea de grafică, te poți relaxa în titlurile tale preferate din ultimii ani.

În Cinebench R23, procesorul s-a comportat impecabil și a generat 7933 de puncte în testul Multi Core, respectiv 1676 de puncte în testul Single Core. În GeekBench 5, am obținut 1764 puncte în Single Core și 8989 de puncte în Multi Core. Testul OpenCL din Geekbench s-a reflectat în 19.694 de puncte.

REVIEW HUAWEI MateBook X Pro – concluzie

Indiferent la ce folosești noul ultraportabil de la Huawei, vei fi uimit de ce este capabil. Se mișcă foarte repede și, să nu uit, se aude incredibil de bine. Nu se aude foarte bine pentru cât este de mic sau de subțire. Se aude impresionant și atât. Pentru ca acest lucru să fie posibil, undeva în carcasă ascunde nu mai puțin de șase difuzoare și patru microfoane. Din acest motiv, are o spațialitate complet nenaturală pentru un laptop. Îți umple camera cu sunet de înaltă rezoluție și indiferent ce teste faci sau la ce stres îl supui, nu scapă distorsiuni pe piesele tale favorite. S-ar putea, în anumite circumstanțe, să-ți domolească un pic din frecvențele foarte joase ale unor melodii, dar tot ți le redă satisfăcător. Te unge pe suflet manifestarea fizică a unei plaje surprinzător de mare de frecvențe, deși nu cred că mulți dintre cei care și-l vor cumpăra îl vor ține cu volumul la maxim, cum am făcut-o eu pe parcursul multor piese.

Una peste alta, HUAWEI MateBook X Pro este un sistem de 10.000 de lei. Dacă este prima oară când auzi de astfel de prețuri pentru un laptop, un Dell XPS 13 are un preț de achiziție care ajunge până la 14.000 de lei, iar un MacBook Pro de 14 inci începe de la 10.800 de lei, ajungând rapid la 13.000 dacă vrei 1TB de spațiu, cum este cazul micuțului din imaginile alăturate. Acesta nu este un laptop pentru toată lumea, dar nici nu-și propune să fie. Ai fi surprins câte notebook-uri nu sunt pentru toată lumea, chiar dacă nu au fost neapărat făcute pentru gaming, ci, mai degrabă, pentru performanță la birou dusă la superlativ. Ce vreau să spun este că Huawei a făcut o treabă exemplară cu cea mai nouă iterație de MateBook X Pro și, din nou, se poate bate de la egal la egal cu greii industriei pentru banii celor mai pretențioși dintre utilizatorii de laptop.