REVIEW HUAWEI nova 10 Pro, telefonul de top care scoate fotograful din tine și te face maestru la selfie

HUAWEI nova 10 Pro este cel mai nou smartphone de top de la Huawei care ajunge pe meleaguri mioritice și vine la pachet cu o serie de specificații atrăgătoare, pe lângă un design subțirel și finuț, perfect pentru a genera invidia prietenilor. Înainte de orice, însă, este făcut pentru foto.

În 2022, nimeni nu-și mai cumpără un telefon care nu este bun pentru poze. De preferat, ar trebui să fie incredibil de bun, să te facă să uiți că ai nevoie vreodată de un aparat foto dedicat în momentul în care mergi în vacanță. Tocmai din acest motiv, giganți precum Huawei fac investiții semnificative în abilitățile de captură ale smartphone-urilor de top, iar acest efort se reflectă mai ales în terminale precum HUAWEI nova 10 Pro. Acest gadget face minuni atât în cazul fotografiilor realizate cu camera principală, cât și atunci când vine vorba de selfie-uri.

Acesta este genul de gadget care bifează chiar și cele mai exagerate pretenții în materie de performanță, dar cei mai mulți îl vor ține minte mai ales pentru modul impresionant în care imortalizează o varietate foarte mare de scenarii. Pe lângă camere foarte bune, însă, se încarcă ultra rapid cu până la 100W, promițând că ajunge de la 20% la 80% în doar 10 minute. Nu mai menționez că are încărcătorul necesar pentru astfel de cifre incluse în pachet, nu ca în cazul telefoanelor Apple, unde-l cumperi separat. Revenind însă la HUAWEI nova 10 Pro, are un ecran cu o rată de refresh de 120Hz și rulează cel mai recent sistem de operare de la Huawei, EMUI 12 cu AI Life.

REVIEW HUAWEI nova 10 Pro – specificații de top și performanță pe măsură

HUAWEI nova 10 Pro este disponibil în două finisaje de culoare, Starry Silver (argintiu) și Starry Black (negru). După cum se poate vedea în imaginile alăturate, am avut ocazia să teste versiunea argintie, care, în funcție de reflexiile soarelui, pare să bată către nuanțe albastre. Micuțul de doar 191 de grame se încadrează în 164,24 x 74,45 x 7,88 milimetri, în timp ce suprafața utilă a ecranului este de 6,78 inci.

Panoul de dimensiuni generoase, cu rame infime în partea de sus și de jos, respectiv inexistente pe laterale, este de tip OLED cu o rată de reîmprospătare dinamică de până la 120Hz și suport pentru conținut HDR10. Dacă vrei să faci economie de energie, o poți coborî la 60Hz sau poți lăsa telefonul să decidă de ce ai nevoie și când. În orice caz, viteza de procesare a atingerilor este de 300Hz. Rezoluția nativă este Full HD+ sau 1200 x 2652 de pixeli.

Partea de procesare este asigurată de o combinație între un Snapdragon 778G octa-core cu o frecvență de lucru de până la 2,42GHz și un procesor grafic Adreno 642L. Are o cantitate de memorie RAM de 8GB, în timp ce spațiul de stocare este de 128 sau 256GB, în funcție de preț. Nu are un slot de card pentru extinderea memorie interne, dar incredibil de puține telefoane mai vin cu această opțiune, iar dintre cele de top, aproape niciunul.

Este important de reținut că HUAWEI nova 10 Pro este un smartphone Dual SIM cu conectivitate 4G, nu 5G, la fel ca toate celelalte creații ale chinezilor din ultimii ani. Deși nu consider saltul la 5G ca fiind foarte util în lumea reală, din prisma vitezei de download mai mult decât suficientă pe 4G, pentru unii s-ar putea să conteze. În rest, conectivitatea include Bluetooth 5.2 cu AAC și LDAC, NFC, GPS, respectiv Wi-Fi 6 cu 2 x 2 MU-MIMO. Portul de încărcare este un USB Type-C cu USB 2.0 în spate ca rată de transfer a datelor.

Acumulatorul intern este de 4500 mAh și se încarcă cu până la 100W folosind încărcătorul și cablul USB din cutie. Nu suportă încărcare wireless, în schimb, prin USB-C, suportă încărcarea reversibilă a unui alt smartphone. Am făcut un test cu un iPhone 13 Pro Max și, imediat după conectare, a început să se încarce.

În ceea ce privește autonomia efectivă de la HUAWEI nova 10 Pro, producătorul se ferește să ofere un număr exact pentru că variază foarte multe în funcție de scenariul de utilizare. Chiar și așa, am testat bateria cu PCMark și, după scenarii constante de utilizare intensă cu modul de economisire al bateriei activ, am obținut 13 ore și 36 de minute. Practic, în condiții de utilizare normală, asta se traduce în vreo 2 zile departe de priză sau aproximativ 14 ore de vizionare video.

Pentru a înțelege mai bine cât este de rapid acest telefon, am folosit o combinație de benchmark-uri sintetice și teste din ”lumea reală”. În 3DMark, am obținut 692 de puncte în testul Wild Life Extreme, 2430 de puncte în Wild Life, 4905 puncte în Sling Shot Extreme și 6373 de puncte în Sling Shot. În Geekbench, scorul pe partea de single-core a fost de 771 de puncte și 2497 de puncte pe partea de multi-core, pe când în Open CL a sărit la 2280 de puncte. Testul mediului de stocare Storage 2.0 din PCMark s-a reflectat într-un scor de 24.197 de puncte, iar în Work 3.0 vorbim de 13.002 puncte defalcat în Web Browsing – 11.007, Video Editing – 7820, Writing 14.587, Photo Editing – 28.235, Data Manipulation – 10.479.

Pe partea practică, nimic nu este mai relevant și pretențios decât Call of Duty și PUBG, iar ambele s-au comportat exemplar pe noul telefon HUAWEI nova 10 Pro. Cu texturile de înaltă definiție descărcate și toți parametrii grafici la maxim, experiența vizuală a fost ireproșabilă, fără sacadări sau agățări. În plus, ecranul cu o rată de reîmprospătare de până la 120Hz îți oferă o experiență de gaming și mai realistă decât în trecut. Pare că răspunde semnificativ mai rapid la comenzi, chiar și când totul din joc arată impresionant.

REVIEW HUAWEI nova 10 Pro – cât de bune sunt camerele, în teorie

Sunt multe de spus despre camerele de la HUAWEI nova 10 Pro și performanța lor, dar înainte de partea practică, aș vrea să trec în revistă particularitățile tehnice care spun o poveste foarte interesantă.

Practic, pe partea din spate a telefonului, avem trei camere principale, un senzor de 50 megapixeli Ultra Vision cu F/1.8, un senzor ultra-wide de 8 megapixeli cu F/2.2 și un alt treilea senzor de 2 megapixeli pentru măsurarea adâncimii cu F/2.4. Pentru stabilizare utilizează un mecanism asistat de inteligență artificială – AIS, suportă HDR și poate imortaliza cadre video la rezoluție 4K cu până la 30 de cadre pe secundă sau HD 720p cu până la 960 de cadre pe secundă. Printre modurile captură cu care se laudă HUAWEI nova 10 Pro se numără – Vlog, Follow Focus, AI-Camera, Ultra Wide Angle Lens, Night Mode, Portrait Mode, High-Res, Pro, Video, Dual-View Video, Super Macro, Slow-Mo, Aperture, Burst Shooting.

Foarte interesantă este însă și investiția în cele două camere frontale. Ai una de 60 megapixeli cu F/2.4 ultrawide cu un câmp vizual de 100 de grade, în timp ce a doua cameră, de 8 megapixeli are F/2.2 și este perfectă pentru portrete. Din nou, suportă captură în HDR și filmări 4K până la 30 de cadre pe secundă sau 720p cu până la 240 de cadre pe secundă. Această opțiune face camera perfectă pentru influenceri amatorii de vlogging. Lista opțiunilor de captură pentru camera frontală include: Vlog, Showcase Focus, Dual-View Video, Night Mode, Video, Capture Smiles, Audio Control, Timer.

REVIEW HUAWEI nova 10 Pro – cât de bune sunt camerele în practică

Am petrecut multe zile cu HUAWEI Nova 10 Pro și am încercat să testez performanța foto într-un număr cât mai mare de scenarii. Un lucru este însă sigur, acesta reprezintă un upgrade important față de majoritatea telefoanelor pe care le-am testat în ultimul an în majoritatea scenariilor. Combinație de hardware și algoritmică software asistată de inteligență artificială fac o treabă foarte bună aproape de fiecare dată.

Am sesizat una dintre cele mai bune implementări ale modului Diafragmă de până acum, iar datorită modul în care sunt imortalizate acele cadre, poți ajustat ulterior punctul de focus sau diafragma, în funcție de elementele pe care le dorești clare sau încețoșate. Imaginile capturate în acest fel sunt evidențiate în galerie ca să le poți identifica mai ușor, iar setările pot fi ajustate din doar câteva atingeri. Apeși pe editare în colțul din dreapta sus și imediat îți va fi afișat un mesaj sugestiv. ”Atingeți pentru a refocaliza sau glisați pentru a regla neclaritatea”. Din aceeași interfață poți aplica și diverse filtre, dacă ai afinități în această direcție.

Tot pe partea de particularități software legate de foto cu o implementare inteligentă, după primul selfie, am primit o notificare prin care am putut opta ca toate selfie-urile să fie în oglindă sau nu. Această opțiune te ajută mult dacă ai texte în cadru, pe un perete, pe tricou, iar cu majoritatea telefoanelor se văd invers. HUAWEI nova 10 Pro îți dă opțiunea ca de fiecare dată, selfie-urile să fie pe sensul normal.

Revenind la abilitățile de captură, în fiecare scenariu, rezultatele au fost impresionante. Culorile sunt reproduse corect, chiar și în modul de noapte, detaliile sunt clare și nici măcar în momentul în care abuzezi de zoom, imaginile nu se transformă într-un fel de desene animate, cu elemente ce par pictate nu fotografiate. Ca să înțelegi mai bine la ce mă refer, privește cu atenție imaginea de mai jos cu zoom 5X realizată din mână de la o distanță de câteva zeci de metri. Atât de clare sunt toate detaliile, încât poți în orice moment să imprimi poza pe un A4 sau A3 și să ți-o pui pe perete. Rezultatul este cu atât mai remarcabil, dacă ai în vedere că fotografia a fost făcută într-o biserică destul de întunecată.

În materie de portret, probabil cel mai popular mod de captură al ultimilor ani, separația de fundal este realizată corect, chiar și în situații complexe, în care elementele din prim plan au o cromatică similară sau apropiată de ceea ce vezi în planul doi. În plus, aceeași precizie este evidentă și în cadrele complexe, într-un parc, cât și cele mai intime, la distanță mică, la o masă, de exemplu. În particular, m-a încântat faptul că elemente greu de separat, precum firele de păr, sunt ținute în focus, decât să fie încețoșate eronat.

Fără emoții, acesta este telefonul cu care am realizat cele mai impresionante și încărcate de detalii selfie-uri. Cele două camere, dintre care una de 60 megapixeli, surprind mai multe detalii, cu o cromatică naturală și o acuratețe deosebită decât am întâlnit la aproape orice telefon. Eu am un iPhone 13 Pro Max și nu are nicio legătură cu pe parte de selfie cu ce poate imortaliza HUAWEI nova 10 Pro. Indiferent cât de complexă este scena imortalizată, cadrul larg este surprins fără deformări pe margine. Ai detalii în zonele mai puțin expuse, totul este clar și iluminat natural. Sunt poze care nu ai spune niciodată că sunt făcute cu camera din față a telefonului.

Am testat și modul de noapte și am fost plăcut surprins. Chiar și în întuneric beznă, printr-o expunere prelungită și foarte mare atenție să nu-ți tremure mâna, surprinzi o sumedenie de detalii pe care, sub nicio formă, nu le vezi cu ochiul liber. Până și scrisul se poate citi clar de pe etichetele unor sticle, deși s-ar putea să ai nevoie de câteva tentative dacă nu-ți găsești un punct fix de sprijin. În plus, ceea ce imortalizezi în condiții de lumină redusă, din nou, vine la pachet cu culori reproduse corect, fără zone ”arse” sau subexpuse.

REVIEW HUAWEI nova 10 Pro – concluzie

Una peste alta, noul smartphone de la Huawei bifează pretențiile unui număr mare de utilizatori în foarte multe scenarii și se descurcă surprinzător de bine pe partea de captură foto/video. Se vede bine, se aude bine și redă fără probleme chiar și clipuri la rezoluție 4K de pe YouTube cu o experiență audio imersivă, amplă, fără compromisuri pe partea de înalte și cu joase care te gâdilă în palmă cu zero distorsiuni, când ții telefonul în mână. În plus, rată frumos, este finuț, detaliile din construcție trădează din start că nu vorbim de un gadget ieftin, iar marginea infimă a ecranului te ajută să te bucuri de orice tip de conținut video fără să fii distras. E o plăcere și să-l folosești, și să te uiți la el când îl ții pe masă. E frumos.